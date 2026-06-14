El pícaro ida y vuelta entre Noelia Marzol y su marido por sus sensuales fotos en la playa

La actriz y bailarina viajó a Brasil para descansar junto a dos amigas. Compartió imágenes de sus días de playa, actividades al aire libre y una producción fotográfica que generó repercusión en las redes sociales.
Noelia Marzol eligió las playas de Brasil para tomarse unos días de descanso y desconectarse de la rutina. La actriz y bailarina viajó junto a dos amigas a Geribá, uno de los destinos más visitados de Búzios, donde disfrutó de jornadas de playa, actividades recreativas y momentos de relax que compartió con sus seguidores.
A través de sus redes sociales, la artista mostró distintas postales de sus vacaciones. En una de las primeras imágenes apareció junto a sus compañeras de viaje sobre la arena, con el mar de fondo y una atmósfera relajada que reflejó el espíritu de la escapada.
La publicación recibió rápidamente cientos de comentarios y reacciones de sus seguidores, que acompañaron cada una de las actividades que realizó durante su estadía en el país vecino.
Días de playa y deportes acuáticos
Durante las jornadas de descanso, el grupo aprovechó para recorrer algunos de los paisajes más característicos de la región. Una de las experiencias elegidas fue la práctica de stand up paddle en Praia da Ferradurinha, una playa reconocida por sus aguas tranquilas y su entorno natural.
Las imágenes difundidas mostraron a las amigas navegando sobre tablas en medio de un paisaje rodeado de rocas y vegetación costera, en una actividad que combinó deporte y contacto con la naturaleza.
La ubicación fue compartida por la propia Marzol en sus historias, donde también registró distintos momentos de la excursión y las vistas panorámicas del lugar.
La producción fotográfica que generó repercusión
Uno de los momentos más comentados del viaje llegó con una producción fotográfica realizada a orillas del mar. Las imágenes, captadas por el fotógrafo identificado en sus redes sociales, mostraron a la actriz posando en diferentes escenarios de la playa.
En las fotografías se la observó caminando por la orilla, disfrutando del paisaje y realizando distintas poses frente a la cámara, en una sesión que combinó la luz natural del atardecer con el entorno costero.
La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios, consolidando una vez más la fuerte presencia de Marzol en las redes sociales, donde suele compartir tanto aspectos de su carrera artística como momentos de su vida personal.
Pero el capítulo más celebrado del viaje no ocurrió en la playa sino en la sección de comentarios. Su esposo, Ramiro Arias, fue el primero en reaccionar a las fotos del vestido transparente con una frase que acumuló 348 “me gusta” en menos de una hora: “Permiso acá se paró uno. Hiciste que el mar se mojara, no al revés”.
La cadena que desató ese comentario fue inmediata. @gramar18 escribió: “Vine solo por tu comentario y no me desepcionaste”. @debborasaavedra_ sumó: “toda mujer merece un ramiro en nuestras vidas”. @florenciapalacios fue más directa: “vine a leer tu comentario. Por más Ramas que se animen. @noeliamarzolok que bomba!”.
Noelia no dejó pasar la oportunidad y le respondió a su esposo con un escueto y elocuente: “jaajajajajajaja! cuando llego a casa hago que se siente” seguido de un emoji de diablo. El remate de Ramiro cerró el intercambio sin margen para más: “vos te vas a sentar”.