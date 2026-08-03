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Internacionales Operativo de rescate

Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un buque en el mar de Java

El Mutiara Santosa 2 llevaba 271 personas cuando quedó envuelto en llamas a más de 35 kilómetros de la costa. Las autoridades confirmaron que 225 pasajeros y tripulantes fueron evacuados mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.

3 de Agosto de 2026
Incendio en Indonesia.
Incendio en Indonesia.

El Mutiara Santosa 2 llevaba 271 personas cuando quedó envuelto en llamas a más de 35 kilómetros de la costa. Las autoridades confirmaron que 225 pasajeros y tripulantes fueron evacuados mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos.

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio de un buque en Indonesia. El siniestro ocurrió en el mar de Java, al norte de la isla de Madura, mientras la embarcación realizaba el trayecto entre Surabaya y Makassar.

 

El barco Mutiara Santosa 2 transportaba a 271 personas: 232 pasajeros y 39 integrantes de la tripulación. Hasta el momento, los equipos de emergencia consiguieron evacuar a 225 ocupantes.

 

La embarcación se encontraba aproximadamente a 19 millas náuticas de la costa, equivalentes a unos 35,2 kilómetros, cuando comenzó el fuego. Todavía se desconoce en qué sector se originaron las llamas y cuánto tiempo tardaron en extenderse.

 

 

Los pasajeros aguardaron ayuda en la cubierta

 

Al advertir el incendio, los ocupantes se concentraron en el puente de mando y en la proa para alejarse del fuego mientras esperaban la llegada de asistencia.

 

Diferentes embarcaciones que navegaban por la zona se acercaron al buque y colaboraron con la evacuación. Los sobrevivientes fueron retirados progresivamente en medio de un operativo que se extendió sobre un amplio sector del mar de Java.

 

Las autoridades de Indonesia desplegaron posteriormente más barcos y personal especializado para reforzar las tareas. La prioridad es encontrar a las 41 personas cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

 

Continúa la búsqueda de los desaparecidos

 

Los equipos de rescate recorren la zona donde se produjo el incendio y sectores próximos, ante la posibilidad de que algunos ocupantes hayan caído o saltado al agua para escapar de las llamas.

 

El balance comunicado hasta el momento coincide con la cantidad de personas que viajaban en el Mutiara Santosa 2: 225 evacuadas, cinco fallecidas y 41 desaparecidas. Sin embargo, las cifras podrían modificarse a medida que avance el operativo y se verifique la identidad de los rescatados.

 

 

Paralelamente, las autoridades comenzaron una investigación para determinar qué provocó el fuego y evaluar las condiciones de seguridad que presentaba el buque antes de iniciar el viaje.

 

La búsqueda continuará con la participación de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, equipos marítimos y las embarcaciones movilizadas hacia el lugar del siniestro.

Temas:

Indonesia Incendio Barco
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