Indonesia: cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un buque en el mar de Java

Al menos cinco personas murieron y otras 41 permanecen desaparecidas tras el incendio de un buque en Indonesia. El siniestro ocurrió en el mar de Java, al norte de la isla de Madura, mientras la embarcación realizaba el trayecto entre Surabaya y Makassar.

El barco Mutiara Santosa 2 transportaba a 271 personas: 232 pasajeros y 39 integrantes de la tripulación. Hasta el momento, los equipos de emergencia consiguieron evacuar a 225 ocupantes.

La embarcación se encontraba aproximadamente a 19 millas náuticas de la costa, equivalentes a unos 35,2 kilómetros, cuando comenzó el fuego. Todavía se desconoce en qué sector se originaron las llamas y cuánto tiempo tardaron en extenderse.

Los pasajeros aguardaron ayuda en la cubierta

Al advertir el incendio, los ocupantes se concentraron en el puente de mando y en la proa para alejarse del fuego mientras esperaban la llegada de asistencia.

Diferentes embarcaciones que navegaban por la zona se acercaron al buque y colaboraron con la evacuación. Los sobrevivientes fueron retirados progresivamente en medio de un operativo que se extendió sobre un amplio sector del mar de Java.

Al menos cinco personas fallecieron y 41 permanecen desaparecidas en Indonesia, tras el incendio de un ferry de pasajeros ocurrido en el mar mientras cubría la ruta entre Surabaya y Makassar. Las autoridades informaron que 225 personas fueron rescatadas, mientras continúan las… pic.twitter.com/puzr30XTSN — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) August 2, 2026

Las autoridades de Indonesia desplegaron posteriormente más barcos y personal especializado para reforzar las tareas. La prioridad es encontrar a las 41 personas cuyo paradero todavía no pudo ser establecido.

Continúa la búsqueda de los desaparecidos

Los equipos de rescate recorren la zona donde se produjo el incendio y sectores próximos, ante la posibilidad de que algunos ocupantes hayan caído o saltado al agua para escapar de las llamas.

El balance comunicado hasta el momento coincide con la cantidad de personas que viajaban en el Mutiara Santosa 2: 225 evacuadas, cinco fallecidas y 41 desaparecidas. Sin embargo, las cifras podrían modificarse a medida que avance el operativo y se verifique la identidad de los rescatados.

Paralelamente, las autoridades comenzaron una investigación para determinar qué provocó el fuego y evaluar las condiciones de seguridad que presentaba el buque antes de iniciar el viaje.

La búsqueda continuará con la participación de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, equipos marítimos y las embarcaciones movilizadas hacia el lugar del siniestro.