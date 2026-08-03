Vozinha desató una fiesta en Chile: así lo recibieron los hinchas de Colo Colo

Vozinha llegó este lunes a Chile para incorporarse a Colo Colo y fue recibido por una multitud de simpatizantes en el aeropuerto de Santiago. Los hinchas colmaron las instalaciones, corearon su nombre y buscaron conseguir fotografías y autógrafos del arquero caboverdiano.

El futbolista de 40 años aterrizó después de varios días de reprogramaciones que habían generado incertidumbre alrededor de su contratación. En representación del club estuvo presente el gerente deportivo Daniel Morón, quien encabezó la recepción oficial.

Los simpatizantes del Cacique llevaron camisetas, banderas y regalos para darle la bienvenida a una de las grandes revelaciones del último Mundial. El arquero respondió a las muestras de afecto antes de abandonar el aeropuerto.

Las razones que demoraron su llegada

La dirigencia de Colo Colo había explicado que el retraso se produjo por “situaciones personales” y diferentes trámites administrativos que el jugador debía completar en Cabo Verde y Lisboa.

Durante esos días surgieron versiones sobre un posible interés del Renaissance de Berkane, de Marruecos, por contratarlo. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada cuando Vozinha emprendió finalmente el viaje rumbo a Chile.

El arquero arribó como jugador libre después de finalizar su contrato con el Chaves, equipo que compite en la segunda división de Portugal. Esa situación le permitió negociar directamente su incorporación al conjunto chileno.

Vozinha mania! 🙌 🗓️ May 2026: Without club 🗓️ June/July 2026: Becomes Cape Verde World Cup hero 🗓️ August 2026: Arrives in Chile and is mobbed by supporters of his new team Colo-Colo pic.twitter.com/tYsU4gapnk — Match of the Day (@BBCMOTD) August 3, 2026

La figura de Cabo Verde en el Mundial

El nuevo refuerzo de Colo Colo alcanzó una importante exposición durante el Mundial 2026. Con la selección de Cabo Verde realizó 18 atajadas y terminó dos partidos sin recibir goles.

Una de sus actuaciones más destacadas se produjo en el debut ante España, encuentro que finalizó igualado y en el que consiguió mantener su arco invicto. Su rendimiento le permitió ser incluido en el Once Ideal del certamen.

La repercusión también se reflejó en las redes sociales. Antes del torneo, Vozinha contaba con aproximadamente 46.000 seguidores en Instagram, pero esa cifra creció considerablemente durante la participación del seleccionado africano.

Una nueva etapa a los 40 años

Tras superar los pasos administrativos, el arquero deberá completar las revisiones correspondientes y sumarse al plantel de Colo Colo. El club dará a conocer posteriormente los detalles de su presentación.

La llegada representa el comienzo de su primera experiencia en el fútbol sudamericano. El caboverdiano buscará trasladar al Estadio Monumental de Santiago el nivel que mostró durante la Copa del Mundo.

La multitudinaria recepción evidenció las expectativas que generó su contratación. Antes incluso de disputar su primer partido, el arquero ya se convirtió en una de las incorporaciones más celebradas por los hinchas del Cacique.