La FIFA confirmó que seguirá adelante con su plan pese al rechazo unánime de UEFA y Concacaf

La FIFA confirmó que continuará con el proceso de consulta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), pese al rechazo unánime manifestado por las 55 federaciones de la UEFA y las 41 asociaciones que integran la Concacaf.

El proyecto propone trasladar a una nueva empresa las actividades comerciales y operativas de los principales torneos. Esa sociedad administraría derechos televisivos, patrocinios, entradas y licencias vinculadas con la Copa del Mundo, el Mundial de Clubes y otras competencias.

Aunque la entidad conservaría el control mayoritario, el plan contempla vender participaciones minoritarias a inversores privados. La operación permitiría recaudar hasta 4.200 millones de dólares, sobre una valuación inicial de 20.000 millones.

Qué respondió la FIFA

“Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría”, afirmó el organismo al rechazar las acusaciones de que pretende transferir sus principales activos comerciales.

La entidad sostuvo que ninguna confederación puede expresarse en representación de las 211 asociaciones nacionales. Por ese motivo, continuará la consulta para que cada federación pueda aprobar, rechazar o proponer modificaciones al proyecto.

🚨#AHORA | GIANNI INFANTINO EXPLICÓ CÓMO CRECERÁN LOS INGRESOS EN CASO DE AVANZAR CON LA PROPUESTA DE FIFA FORWARD ENTERPRISE 🗣️”Es una decisión importante y está en sus manos” 🗣️”A cada federación miembro se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22, luego 24” pic.twitter.com/i8QT5gjDYX — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 30, 2026

Para que FFE sea creada, la propuesta deberá obtener el respaldo de la mayoría de los miembros y superar las instancias reglamentarias del Consejo de la FIFA. Sin ese apoyo, las actividades comerciales mantendrán su funcionamiento actual.

Por qué se oponen UEFA y Concacaf

La UEFA cuestionó que los accionistas privados puedan condicionar futuras decisiones sobre las competencias. Sus 55 federaciones resolvieron que ninguna selección europea participará de torneos organizados por la FIFA mientras el proyecto permanezca en discusión.

Concacaf también rechazó la iniciativa y denunció la falta de un procedimiento adecuado, el breve plazo concedido para evaluarla y la ausencia de una revisión previa por parte de los órganos de gobierno correspondientes.

El plan promete elevar de ocho a 20 millones de dólares los fondos de desarrollo que recibirá cada asociación entre 2027 y 2030. También contempla un aporte extraordinario y voluntario de hasta 20 millones para proyectos de infraestructura.

Las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre para pronunciarse. La Confederación Asiática pidió más tiempo para analizar la propuesta, África recomendó evaluarla y la Conmebol todavía no comunicó una postura oficial.