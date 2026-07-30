UEFA amenazó con dejar las competiciones de la FIFA por el ingreso de inversores privados al Mundial

REDACCIÓN ELONCE
La UEFA amenazó con dejar las competiciones de la FIFA si prospera el proyecto impulsado por Gianni Infantino para incorporar inversores privados a una filial que administraría los derechos comerciales de la Copa del Mundo y otros torneos. Las 55 federaciones europeas rechazaron la iniciativa.
La UEFA amenazó con dejar las competiciones de la FIFA en un nuevo capítulo de la disputa institucional que enfrenta a los dos organismos más poderosos del fútbol mundial.
La confederación europea anunció que sus 55 asociaciones nacionales no participarán en ningún torneo organizado por la FIFA mientras continúe vigente el proyecto impulsado por Gianni Infantino para crear una empresa filial que administre los derechos comerciales de las principales competiciones internacionales y permita el ingreso de inversores privados.
La decisión fue comunicada tras una reunión celebrada este jueves, en la que las federaciones miembro rechazaron de manera unánime la propuesta presentada por la FIFA. Para la UEFA, la iniciativa representa un cambio de fondo en el modelo de gestión del fútbol internacional y pone en riesgo el carácter deportivo de la Copa del Mundo.
El pronunciamiento marca uno de los mayores enfrentamientos institucionales de los últimos años y abre un escenario de incertidumbre para el futuro de los torneos internacionales, ya que un eventual boicot europeo afectaría a los Mundiales masculinos, femeninos y juveniles, además de otras competencias organizadas por la FIFA.
"La Copa del Mundo no está en venta"
A través de un extenso comunicado oficial, la UEFA expresó su rechazo absoluto al proyecto y cuestionó tanto su contenido como la forma en que fue presentado. "La UEFA y sus 55 asociaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad sobre la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", sostuvo el organismo europeo.
En el documento también afirmó que "la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión" y recordó que el torneo "es uno de los legados deportivos más importantes del fútbol". En ese sentido, agregó: "Se ha construido a lo largo de generaciones gracias a jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería ser entregada a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta".
Críticas al proceso impulsado por la FIFA
Más allá del contenido de la iniciativa, la UEFA cuestionó con dureza la forma en que la FIFA impulsó el proyecto. El comunicado calificó de "irresponsable e indefendible" que una propuesta de semejante trascendencia "haya sido concebida en secreto y llevada a aprobación sin una consulta significativa con quienes tienen la responsabilidad de velar por el deporte".
Además, sostuvo que la situación representa "un profundo fracaso de liderazgo" y acusó a la FIFA de renunciar a su rol como "custodia del fútbol mundial".
Otro de los puntos más duros del texto señala que las asociaciones nacionales fueron colocadas frente a un ultimátum: aceptar el nuevo esquema comercial o enfrentar consecuencias. Para la UEFA, ese procedimiento "no es una decisión democrática", sino "una forma de gobierno basada en la intimidación" y "un acto de coerción impropio de una institución encargada de proteger el fútbol a nivel global".
En qué consiste el proyecto de la FIFA
La propuesta impulsada por Gianni Infantino contempla la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa subsidiaria que concentraría la gestión comercial de todas las competiciones organizadas por la entidad.
La nueva estructura tendría a su cargo la comercialización de derechos televisivos, acuerdos de patrocinio, venta de entradas y otras actividades vinculadas con la explotación comercial de los torneos internacionales, incluida la Copa del Mundo.
Según el proyecto presentado por la FIFA, el organismo conservaría el control absoluto de la empresa. Mantendría la mayoría del directorio y al menos el 80% del capital accionario, mientras que solo hasta un 20% podría ser adquirido por inversores privados.
Ese porcentaje, de acuerdo con la explicación oficial, serviría para financiar proyectos específicos de desarrollo del fútbol y únicamente estaría disponible para aquellas federaciones que decidieran adherirse voluntariamente al esquema.
La defensa de Gianni Infantino
Frente a las críticas, el presidente de la FIFA aseguró que la creación de la FFE no implica vender la Copa del Mundo ni modificar la gobernanza del fútbol internacional.
Infantino sostuvo que la FIFA continuará siendo una organización sin fines de lucro, administrada por sus asociaciones miembro y responsable de organizar las principales competiciones del calendario internacional.
El dirigente explicó que la filial aportaría experiencia comercial para aumentar el valor económico de los torneos y generar mayores ingresos que luego serían redistribuidos entre las federaciones nacionales mediante el Programa Forward.
Según la visión de la FIFA, una estructura comercial más sólida permitiría financiar infraestructura deportiva, fortalecer las selecciones nacionales, impulsar el desarrollo del fútbol femenino y ampliar los programas de formación en los distintos países.
Un conflicto con impacto global
La propuesta responde también a la intención de captar nuevas inversiones privadas para potenciar el crecimiento económico del fútbol mundial. Infantino argumentó que la participación de capitales externos ya forma parte del fútbol profesional en numerosas ligas y clubes, por lo que considera que ese modelo puede trasladarse al plano internacional sin afectar el control institucional, publicó TN.
Sin embargo, la UEFA entiende que permitir el ingreso de inversores privados en la estructura comercial de la FIFA supone un precedente que podría alterar el equilibrio del fútbol mundial y priorizar intereses financieros sobre las decisiones deportivas.
Mientras la FIFA sostiene que la aprobación dependerá del voto mayoritario de sus federaciones miembro y del Consejo de la entidad, la postura adoptada por las 55 asociaciones europeas anticipa una negociación compleja.
Si ninguna de las partes modifica su posición, el fútbol internacional podría enfrentarse a una crisis institucional sin precedentes, con consecuencias directas sobre la organización de las principales competiciones del planeta.