La feria Mercado en Tu Barrio ofreció productos regionales a precios accesibles

REDACCIÓN ELONCE
La Feria en tu barrio, este jueves en Peatonal San Martín de Paraná, volvió a reunir a productores y emprendedores con promociones en huevos, verduras, panificados, aceitunas y productos regionales. Los compradores aprovecharon los precios y la variedad de alimentos ofrecidos durante la jornada.
Quienes recorrieron La Feria en tu barrio, este jueves en Peatonal San Martín de Paraná, encontraron una amplia oferta de alimentos frescos y productos regionales, con promociones en huevos, verduras, panificados y aceitunas. Los puestos registraron un importante movimiento de compradores que aprovecharon los precios y la variedad disponible para realizar las compras del día.
Uno de los productos más consultados fue el maple de huevos, que se ofreció en diferentes categorías y valores según el tamaño y el tipo de producción.
Desde uno de los puestos explicaron a Elonce que el maple de huevos número uno se comercializó a 4.500 pesos, mientras que el jumbo se ofreció a 7.000 pesos y el jumbo de gallinas libres alcanzó los 7.500 pesos. Además, el maple "Súper" se vendió a 6.000 pesos, con unidades de gran tamaño y algunos huevos de doble yema.
Verduras con promociones
Las verduras también concentraron gran parte de la demanda durante la mañana. Entre las ofertas se destacaron dos paquetes de acelga por 2.500 pesos, el mismo valor para dos paquetes de espinaca, mientras que el tomate cherry se comercializó a 4.000 pesos el kilo.
Además, los puesteros ofrecieron tomate perita, achicoria, perejil y kale. Este último producto se vendió a dos atados por 1.000 pesos.
Respecto a su utilización en la cocina, una de las vendedoras comentó que el kale podía prepararse "salteado, al horno, en tortillas, torrejas, tartas o licuados", y destacó que era uno de los productos más buscados de la jornada.
También recordó que los puestos permanecían abiertos hasta las 12.30 y que los sábados continuaban la atención en la Plaza Sáenz Peña, entre las 8 y las 12.30.
Compras para el día
Durante la recorrida, varios vecinos aprovecharon para adquirir verduras frescas y otros alimentos.
Una compradora contó a Elonce que había decidido detenerse de manera espontánea mientras pasaba por el lugar y eligió tomate cherry, achicoria y kale para sus compras, aunque señaló que todavía no había definido el menú para el almuerzo.
El movimiento constante de clientes reflejó el interés por las promociones disponibles y la posibilidad de adquirir productos directamente de los productores locales.
Aceitunas y aceite de oliva
Entre los productos regionales también se destacaron las aceitunas y el aceite de oliva extra virgen.
El frasco de medio kilo de aceitunas con carozo se comercializó a 8.000 pesos, mientras que el kilo, únicamente con carozo, tuvo un valor de 13.000 pesos.
En tanto, el aceite de oliva extra virgen se ofreció en distintas presentaciones: el envase de medio litro costó 15.000 pesos, el de un litro 25.000 pesos y el de dos litros 35.000 pesos.
Panificados artesanales
Los panificados elaborados de manera artesanal completaron la propuesta gastronómica del Mercado Sud.
La media docena de pastelitos tuvo un precio de 7.000 pesos, mientras que una presentación de cuatro unidades se ofreció a 4.500 pesos.
El pan casero se vendió a 4.000 pesos en su tamaño grande y a 2.500 pesos en la versión más pequeña.
También se ofrecieron tortas de coco a 7.000 pesos y pastafrolas a 5.500 pesos.
Los elaboradores explicaron que todos los productos eran preparados de forma artesanal por ellos mismos, manteniendo una producción familiar destinada a la venta directa en el mercado.