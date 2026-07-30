El sol reapareció en Paraná tras más de una semana de jornadas grises

Después de diez días consecutivos de cielo cubierto y condiciones inestables, el sol volvió a dejarse ver este jueves en Paraná. Aunque apareció de manera tímida entre las nubes, el cambio en el paisaje fue evidente y permitió que la capital entrerriana recuperara, al menos por algunas horas, la luminosidad que había estado ausente durante más de una semana.

La postal pudo apreciarse desde distintos puntos de la ciudad. En una imagen captada por una cámara de Elonce, se observa el Monumento al General Justo José de Urquiza rodeado por el verde del Parque Urquiza y, al fondo, el río Paraná iluminado por algunos claros que comenzaron a abrirse durante la mañana.

El regreso del sol también favoreció un leve ascenso de la temperatura y brindó un respiro luego de varios días marcados por la humedad, la nubosidad persistente y el ambiente frío.

El pronóstico anticipa un nuevo cambio de tiempo

Pese a la mejora transitoria de las condiciones, el panorama meteorológico no resulta alentador para el cierre de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por tormentas para distintos departamentos de Entre Ríos entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de ráfagas de viento, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Según el organismo, los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que sean superados de manera puntual en algunos sectores de la provincia.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los pronósticos oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos de fuerte intensidad.

Así, el esperado regreso del sol a Paraná marca una pausa en una extensa racha de jornadas grises, pero todo indica que las condiciones volverán a desmejorar durante las próximas horas con el avance de un nuevo sistema de tormentas.