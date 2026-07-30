Una provincia lanza 10.000 puestos de trabajo con prioridad para mayores de 45 años

La provincia de Córdoba abrió la inscripción a un programa de empleo que ofrece trabajo registrado y prácticas laborales remuneradas, con prioridad para mayores de 45 años.
Búsqueda laboral. Conseguir empleo es un desafío para miles de argentinos, pero suele ser aún más difícil después de los 45 años, cuando las posibilidades de volver al mercado formal se reducen. Frente a esta realidad, distintas iniciativas públicas y privadas buscan facilitar el acceso a nuevas oportunidades.
Teniendo en cuenta este panorama, la provincia de Córdoba lanzó una nueva edición de Empleo +26, un programa que busca generar 10.000 oportunidades laborales en la provincia mediante un esquema que combina contratación formal, capacitación y prácticas laborales en empresas privadas.
La iniciativa pone especial foco en las personas mayores de 45 años, uno de los grupos que más dificultades encuentra para volver al empleo registrado, aunque también está dirigida a trabajadores mayores de 26 años que buscan una nueva oportunidad laboral.
¿En qué consiste Empleo +26?
El programa contempla un total de 10.000 vacantes distribuidas en dos modalidades:
- 5.000 puestos de trabajo registrados en empresas privadas.
- 5.000 prácticas laborales remuneradas con capacitación incluida.
La iniciativa busca facilitar la inserción laboral mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, empresas, cámaras empresarias, cooperativas, sindicatos, municipios y comunas.
Características de las dos modalidades del programa
. Empleo registrado: Las empresas que incorporen trabajadores recibirán durante un año un aporte económico equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada contratación realizada.
Ese beneficio aumenta hasta 1,5 salarios mínimos cuando el trabajador contratado es mayor de 45 años o reside en alguno de los departamentos incluidos en el Plan de Igualdad Territorial (PIT).
. Prácticas laborales remuneradas: La segunda modalidad está destinada a otras 5.000 personas que realizarán prácticas de 20 horas semanales durante seis meses. Además de capacitación específica dentro de la empresa; asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y acceso al Boleto Obrero Social.
¿Quiénes tienen prioridad para ingresar a este programa?
Si bien está abierto para personas mayores de 26 años, esta edición prioriza especialmente a:
- Mayores de 45 años.
- Residentes de departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial.
- Personas con discapacidad o trasplantadas (5% de los cupos).
- Personas en situación de alta vulnerabilidad social (5% de los cupos).
Además, podrán volver a inscribirse quienes participaron del programa durante 2024-2025, tengan más de 45 años y no hayan conseguido un empleo formal.
Los puestos disponibles
Algunas de las vacantes que están disponibles en el marco del programa son:
- Administración Contable del Comercio
- Administración de Alquileres
- Administración de Bases de Datos
- Administración de Sistemas VoIP
- Administración Rural
- Administrador Contable
- Administrador de Empresas
- Administrativo/a
- Compras
- Administrativo de Mantenimiento
- Ventas
- Atención al Cliente
- Analista de Marketing
- Marketing Digital
- Programador Java
- Analista Senior de Impuestos
- Apoyo y Desarrollo del Área de Recursos Humanos
- Armador ensamblador
- Arquitecto
- Asesor Comercial Automóviles
- Asistente de Salud
- Asistente Dental / Higienista
- Asistente Odontológica
- Cobranzas
- Atención al Público y Facturación
- Atención en Call Center
- Auxiliar de Electricidad y Venta al Público
- Auxiliar de Liquidaciones Médicas
- Auditor de Taller
- Auditor Externo
- Administración Tesorería
- Auxiliar en Jardín Maternal
- Auxiliar de Cocina
Para participar es necesario:
Tener 26 años o más.
Vivir en la provincia de Córdoba
Completar el formulario de inscripción, disponible en este link.
Informar los estudios realizados.
Realizar el test de habilidades.
Seleccionar las empresas en las que se desea trabajar.