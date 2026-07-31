La dura autocrítica de Rodolfo Arruabarrena tras el pase de Boca: “Necesitamos mejorar mucho”

Rodolfo Arruabarrena realizó una dura autocrítica después de que Boca eliminara por penales a O’Higgins y consiguiera la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque destacó el pase de ronda, el entrenador dejó en claro su disconformidad con el rendimiento.

Boca llegó a Chile con la ventaja del 1-0 obtenido en la Bombonera, pero perdió por el mismo resultado durante el tiempo regular. Con la serie igualada, la definición se trasladó a los penales, donde el conjunto argentino se impuso 4-3.

“Nosotros teníamos que pasar, pero no me ha gustado la manera. El rival fue superior”, reconoció el técnico en conferencia de prensa. Además, señaló que el objetivo inmediato fue cumplido en un contexto deportivo complejo.

“De esta manera serán pocas las victorias”

Rodolfo Arruabarrena fue contundente al analizar la actuación: “Somos autocríticos, soy autocrítico. Sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir”.

El entrenador admitió que O’Higgins dominó buena parte del encuentro y complicó a Boca durante toda la revancha. “Necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho. No estoy contento y los jugadores no están contentos. Estamos contentos por haber pasado, pero no por la actuación”, sostuvo.

También reconoció que una eliminación habría significado otro golpe para el plantel. “Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros. No hacerlo habría sido un palo muy duro para todos”, manifestó.

Arruabarrena apuntó al aspecto anímico

El técnico identificó la confianza como uno de los principales problemas del equipo. “Hay una cuestión anímica. Tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos lo imponen: estamos obligados”, expresó.

Rodolfo Arruabarrena consideró que la clasificación puede servir para recuperar seguridad, aunque reclamó respuestas dentro del campo. “Podemos hablar en todas las conferencias, pero hay que demostrarlo ahí. Estoy contento por pasar, pero no por la manera”, reiteró.

Finalmente, felicitó a O’Higgins por el desarrollo de la serie y anticipó que Boca deberá cambiar rápidamente el enfoque para afrontar sus próximos compromisos. “Tenemos que ser más competitivos, más realistas y saber que todos los partidos serán duros”, concluyó.