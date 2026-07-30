Por penales, Boca clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Pese a perder 1-0 en los 90 minutos, Boca se hizo fuerte en la tanda de penales y derrotó a O´Higgins. Enfrentará a Recoleta en la próxima ronda.
Boca finalmente tuvo que sufrir hasta los penales para derrotar a O´Higgins por los Playoffs de la Copa Sudamericana y asegurar su lugar en los octavos de final de la edición 2026 en la noche del jueves.
Álvaro Montero fue clave con una atajada y anteriormente los chilenos erraron otro remate.
En la próxima ronda clasificatoria, el Xeneize se verá las caras con Recoleta.
Seguí las incidencias del partido:
¡TERMINÓ EL TIEMPO REGULAR: TODO SE DEFINE EN LOS PENALES!
92 MINUTOS: ¡OTRA VOLADA FENOMENAL DE CARABALÍ!
El arquero local se estiró contra su izquierda para rechazar un disparo de Tomás Aranda al córner
¡ADICIONARON CUATRO MINUTOS: COSTA TUVO LA CLASIFICACIÓN DE BOCA!
A los 90' cumplidos, el zaguero central encajó un cabezazo en el área chica, pero el balón se marchó a centímetros de un palo.
89 MINUTOS: ¡ARANDA FORZÓ UNA TAPADA DE CARABALÍ!
Una de las figuras de Boca Juniors apareció para meter un derechazo cruzado que obligó al despeje del arquero al córner.
85 minutos: Milton Delgado sacudió a distancia
El volante central movió el avispero con un tímido intento frontal desde lejos.
83 MINUTOS: ¡THIAGO VECINO ERRÓ EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!
Uno de las modificaciones de Bovaglio falló un testazo en el área chica que fue a las manos de Álvaro Montero.
77 MINUTOS: ¡FLORES ESTRELLÓ UN REMATE AL TRAVESAÑO!
Era un golazo, pero el remate del juvenil de Boca Juniors sobre la izquierda fue rechazado por el parante superior de Carabalí.
72 minutos: ¡GOL DE O’HIGGINS!
Francisco González sorprendió en el área y marcó el primer gol del elenco local. Ahora la serie está 1 a 1.
GOL DE O'HIGGINS Y SERIE IGUALADA Francisco González puso el 1-0 para el Celeste sobre Boca en Rancagua. El global está 1-1. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS #Sudamericana pic.twitter.com/6sYxuZi7oZ— DSPORTS (@DSports) July 31, 2026
69 minutos: Tomás Aranda tuvo la jugada más peligrosa de Boca Juniors
El juvenil se sacó a dos rivales de encima y resolvió en la puerta del área con un zurdazo que salió muy cerca del palo izquierdo.
68 minutos: Jorge Figal, nuevo amonestado
El defensor cometió una falta innecesaria en la puerta del área y se sumó a Lozano entre los apercibidos.
65 MINUTOS: ¡BRIZUELA FALLÓ EL PRIMER GOL!
Nadie lo siguió a la salida de una pelota parada y el defensor ensayó un testazo que salió a centímetros del travesaño.
65 minutos: Leandro Lozano, amonestado
El lateral de Boca Juniors derribó al recién ingresado Bastián Yañez y se llevó la amarilla.
63 minutos: primer cambio en O’Higgins
Bastián Yañez por Bryan Rabello.
56 minutos: salió Sebastián Villa
El extremo izquierdo dejó la cancha para ser reemplazado por Leonel Flores.
55 minutos: O’Higgins tuvo dos ataques en cuestión de segundos
En primera instancia, Arnaldo Castillo agarró adelantado a Álvaro Montero y le pegó desde atrás de mitad de cancha hasta mandar la pelota por el fondo. En ese saque de arco, Montero demoró el tiempo obligatorio para sacar, le cobraron córner al rival y, de ese tiro de esquina, llegó un cabezazo desviado de Miguel Brizuela.
49 minutos: Ascacíbar se animó de cabeza
El volante central aprovechó el juego aéreo para elevarse en las alturas a la salida de un córner y ejecutar un cabezazo que salió a centímetros de un palo.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
47 minutos: Sarrafiore tuvo la última oportunidad de gol
42 minutos: O’Higgins cierra mejor la etapa
El elenco trasandino domina el juego en Chile ante un rival que todavía no generó atajadas del arquero Omar Carabalí.
32 minutos: Merentiel se apuró y Boca despilfarró un contragolpe
En medio de un ataque de cuatro jugadores del Xeneize contra cuatro rivales, la Bestia se precipitó para buscar sorprender con un tiro desviado desde afuera del área.
30 minutos: Brizuela sacudió a distancia
El zaguero central terminó un avance con un tiro desde más de 30 metros que fue controlado sin problemas por Montero.
19 MINUTOS: ¡LOZANO EVITÓ EL GOL CONTRARIO!
El lateral derecho llegó con lo justo a una cobertura defensiva para tapar un remate cruzado que tenía destino de red.
12 minutos: mal despeje y casi gol del elenco chileno
Un rechazo de la defensa de Boca Juniors hacia el medio le dejó el remate limpio en la medialuna a Arnaldo Castillo, pero mandó su disparo a un lado del palo derecho.
11 minutos: Boca Juniors salió a atropellar a O’Higgins
Atento al susto inicial, el Xeneize se hizo dueño de la pelota y buscó aprovechar la velocidad en las bandas sin lograr finalizar sus ataques en el arco contrario.
3 minutos: la primera ocasión fue del anfitrión
Felipe Faúndez se desprendió del lateral derecho y llegó al último tercio de la cancha, pero falló en su resolución con un disparo que se fue por el fondo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
O´Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.