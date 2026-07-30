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Economía Balance de las vacaciones de invierno

Vacaciones de invierno en Colón: el turismo generó un movimiento económico de casi $4.600 millones

La ciudad recibió más de 41.000 pernoctes y unos 12.500 excursionistas durante la semana del 20 al 26 de julio. A pesar de la creciente del río Uruguay, la agenda turística se desarrolló con normalidad y la ocupación alcanzó picos del 60% durante el fin de semana.

30 de Julio de 2026
Colón: las vacaciones de invierno generaron un gran impacto económico
Colón: las vacaciones de invierno generaron un gran impacto económico Foto: (Municipio de Colón)

La ciudad recibió más de 41.000 pernoctes y unos 12.500 excursionistas durante la semana del 20 al 26 de julio. A pesar de la creciente del río Uruguay, la agenda turística se desarrolló con normalidad y la ocupación alcanzó picos del 60% durante el fin de semana.

Las vacaciones de invierno en Colón dejaron un impacto económico estimado en $4.600 millones, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del litoral argentino durante el receso. Entre el 20 y el 26 de julio, más de 41.000 pernoctes y alrededor de 12.500 excursionistas impulsaron la actividad en hoteles, gastronomía, comercios y prestadores turísticos.

 

El movimiento coincidió con el receso escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dos de los principales mercados emisores de turistas hacia Entre Ríos. Durante esos días, Colón ofreció una variada agenda de actividades culturales, recreativas, gastronómicas y de naturaleza para visitantes de todas las edades.

 

 

Según el relevamiento oficial, la ocupación turística promedió el 40% durante la semana y llegó al 60% durante el fin de semana. Además, el Complejo Termal registró un incremento en la venta de entradas respecto del mismo período de 2025, reflejando una mayor demanda de uno de los principales atractivos de la ciudad.

 

La creciente del río obligó a reorganizar actividades

 

La creciente del río Uruguay representó uno de los desafíos de la temporada ya que obligó a reorganizar preventivamente algunas propuestas previstas en sectores costeros. En ese marco, la Feria del Puerto adaptó su funcionamiento a los espacios disponibles y la Playa Inkier permaneció habilitada para residentes y turistas.

 

El impacto económico generado durante la semana se distribuyó entre alojamientos, restaurantes, comercios, complejos termales, atractivos turísticos y distintos servicios vinculados a la actividad, fortaleciendo la economía local en plena temporada invernal.

 

 

Termas, naturaleza y cultura impulsaron la llegada de visitantes

 

La agenda de vacaciones incluyó actividades recreativas para niños en Termas Colón, la Feria del Puerto, granjas educativas, espacios de aventura y la Casa del Bicentenario, con propuestas teatrales, musicales y educativas.

 

Para los adultos, las experiencias enoturísticas en las bodegas de Tierra de Palmares y las visitas teatralizadas al Molino Forclaz fueron algunas de las opciones más elegidas. También registraron una importante afluencia el centro comercial, el shopping y el circuito natural integrado por el Parque Nacional El Palmar y los paseos náuticos.

 

 

Desde la Secretaría de Turismo y Cultura atribuyeron los resultados al trabajo articulado con el sector privado y a las acciones de promoción desarrolladas en los principales mercados emisores. Con una propuesta que combina termas, naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento y enoturismo, Colón volvió a posicionarse entre los destinos turísticos más elegidos del país durante el receso invernal.

Temas:

Colón Vacaciones de invierno Turismo economía
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