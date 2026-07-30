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Haciendo Comunidad Capacitación musical en Paraná

Invitan al 2° encuentro de "Percusión en el Paraná" con talleres y clases abiertas a todo público

La propuesta se realizará el 5 y 6 de agosto en la Escuela de Música Constancio Carminio. Habrá talleres, masterclasses y clínicas a cargo de reconocidos percusionistas, con actividades destinadas tanto a músicos como al público en general.

30 de Julio de 2026
Realizarán el 2° Encuentro de "Percusión en el Paraná" en agosto.
Realizarán el 2° Encuentro de "Percusión en el Paraná" en agosto. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La propuesta se realizará el 5 y 6 de agosto en la Escuela de Música Constancio Carminio. Habrá talleres, masterclasses y clínicas a cargo de reconocidos percusionistas, con actividades destinadas tanto a músicos como al público en general.

El 2° encuentro de "Percusión en el Paraná" se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en la Escuela de Música Constancio Carminio, con una propuesta de formación abierta a músicos profesionales, aficionados y personas interesadas en acercarse al mundo de la percusión. Durante ambas jornadas se ofrecerán cinco instancias de capacitación con destacados referentes de la disciplina.

 

La programación incluye un taller, dos masterclasses y dos clínicas, todas a cargo de artistas y docentes de reconocida trayectoria. "Van a estar llevadas a cabo por gente muy importante, artistas consagrados y maestros que tienen la generosidad de venir a compartir con nosotros", destacó Federico Sgarbanti, docente y organizador de la propuesta, en diálogo con Elonce.

 

Las actividades se desarrollarán de manera continua durante las tardes, para que los asistentes puedan participar de toda la propuesta en un mismo espacio.

 

 

Inscripciones abiertas para toda la comunidad

 

Desde la organización remarcaron que el encuentro cuenta con el respaldo de la Escuela de Música Constancio Carminio, que aporta el auditorio, el equipamiento técnico y la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades.

 

 

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y contempla diferentes categorías de inscripción para estudiantes, docentes y público general. "El año pasado hicimos la primera edición y fue un encuentro súper lindo. Queremos repetir esa experiencia y seguir creciendo", señalaron.

 

Quienes deseen participar deberán completar el formulario disponible en el enlace de inscripción, desde donde podrán acceder a la información necesaria para asistir también.

 

Organizan 2º encuentro de "Percusión en el Paraná" en la escuela Constancio Carminio

Temas:

Escuela de Música Talleres convocatoria música Percusión
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