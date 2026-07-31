Retiran del mercado el juguete Squeezy Dumplings: qué hacer si tenés uno

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial avanza con el retiro del mercado del juguete importado "Squeezy Dumpling", luego de detectarse que contiene una concentración de benceno cuatro veces superior a la permitida por la legislación argentina. El organismo advirtió que el producto representa un riesgo para la salud, especialmente para los niños, y difundió recomendaciones para quienes ya lo hayan adquirido.

La medida se conoció en la antesala del Día del Niño, tras una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete en el marco del Decreto N.º 274/2019 de Lealtad Comercial.

Según informaron las autoridades, el benceno es una sustancia tóxica que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, incluso sin necesidad de ser ingerida.

Recomiendan no seguir utilizándolo

A través de un comunicado y una campaña difundida en redes sociales, Defensa del Consumidor pidió a quienes tengan un Squeezy Dumpling que dejen de utilizarlo y adopten medidas para su descarte seguro.

Entre las recomendaciones oficiales figuran:

⭕Colocar el juguete en una bolsa sin roturas, cerrarla e identificarla antes de desecharla.

⭕Lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto.

En la publicación oficial también se advierte sobre el riesgo químico asociado al juguete y se insiste en evitar su manipulación innecesaria.

Detectaron otras irregularidades

Además de los niveles de benceno detectados, la Subsecretaría señaló que el producto incumple otros requisitos obligatorios para su comercialización en el país.

Entre las irregularidades se encuentran la falta del Marcado de Conformidad, la ausencia de identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad redactadas en castellano.

De acuerdo con la denuncia, el juguete se ofrecía tanto en plataformas de venta online como en comercios físicos de distintas provincias.

Continúa el operativo de retiro

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor informó que ya puso en marcha el procedimiento para retirar el producto del mercado y notificó a las autoridades provinciales para que lleven adelante las tareas de fiscalización correspondientes.

El objetivo de la medida es proteger la salud de los consumidores, especialmente la de los niños, e impedir que el juguete continúe comercializándose mientras avanza el operativo de retiro.

Finalmente, recomendaron a quienes posean un Squeezy Dumpling seguir las indicaciones para su desecho y evitar que el juguete continúe siendo utilizado.