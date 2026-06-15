Scaloni, antes del debut frente a Argelia: “Estamos confiados y llegamos en un buen momento”

Lionel Scaloni transmitió tranquilidad en la previa del estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026. Confirmó que Emiliano Martínez está disponible, destacó la recuperación de Julián Álvarez y elogió a Argelia.
Scaloni, antes del debut frente a Argelia, llevó tranquilidad a los hinchas argentinos y aseguró que la Selección llega en buenas condiciones al estreno en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. En conferencia de prensa, el entrenador destacó el momento del equipo, confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez está disponible y pidió respeto por un rival al que definió como peligroso.
A pocas horas del primer compromiso mundialista, el técnico campeón del mundo evitó dramatizar la importancia del debut y recordó la experiencia vivida por Argentina en la Copa del Mundo anterior.
“Puedo darles tranquilidad. Es un partido de fútbol. Tenemos la experiencia del otro mundial de que no todo se acaba en el primer partido. Estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar a un buen equipo con muy buenos jugadores. Estamos bien, confiados y llegamos en un buen momento”, afirmó.
La situación de Dibu Martínez y el equipo
Uno de los temas centrales de la conferencia estuvo relacionado con el estado físico de Emiliano Martínez, quien arrastraba algunas molestias en la previa del certamen.
Scaloni llevó calma sobre ese aspecto y dejó entrever que el arquero será titular en el encuentro frente a Argelia.
“Emiliano está bien, está disponible para mañana. Creo que va a jugar. El resto del equipo, se sabrá después del entrenamiento o mañana. Tengo mucho respeto y mucha ilusión por comenzar este campeonato de la mejor manera. Sé que los chicos se van a predisponer de la mejor manera”, sostuvo.
El entrenador evitó confirmar la formación titular y mantuvo el habitual hermetismo que caracteriza al cuerpo técnico argentino antes de los compromisos importantes.
La idea de juego no cambiará
Consultado sobre la posibilidad de utilizar una línea de tres o cuatro defensores, Scaloni explicó que la identidad futbolística del equipo seguirá siendo la misma independientemente del esquema elegido.
“La esencia del equipo será la misma más allá de jugar con dos o tres centrales. Hemos probado varias opciones”, señaló. Además, destacó que el principal objetivo es mantener la competitividad y la entrega que identificaron al seleccionado argentino durante los últimos años.
“Pase lo que pase, después del partido, nos tenemos que sentir orgullosos de que el equipo dio todo. Es un deporte. Hay que seguir compitiendo. Seguiremos dando la cara, poniéndole las cosas difícil al rival. Ese es el objetivo nuestro”, remarcó.
Messi y Julián, listos para el estreno
Otro de los temas que generaba expectativa estaba relacionado con el estado físico de Lionel Messi y Julián Álvarez, quienes habían atravesado algunos inconvenientes durante la preparación.
En el caso del capitán argentino, Scaloni fue contundente y confirmó que se encuentra en condiciones de jugar. “Todos quieren verlo dentro de la cancha, quieren verlo jugar. De mi parte será así. Siempre para nosotros ha sido fundamental y ahora mucho más. Se lo ve bien”, manifestó sobre el rosarino.
Respecto de Julián Álvarez, también llevó tranquilidad. “Y Julián tuvo ese problema en el tobillo, pero se recuperó y mañana será una opción más. En principio, estarían todos”, aseguró.
Elogios y respeto para Argelia
En el tramo final de la conferencia, Scaloni analizó las características del rival que tendrá Argentina en el debut mundialista. Lejos de minimizar al seleccionado africano, destacó sus virtudes y advirtió sobre las dificultades que puede presentar el encuentro.
“Argelia es un buen equipo. Tiene jugadores rápidos adelante, mucho físico y pie. Es un equipo para tener cuidado, respetarlo. Nos va a poner las cosas difíciles seguro. Hay que jugar bien para sacar resultado”, indicó.