El entrenador Matías Bustamante brindó una masterclass de taekwondo en Club San Agustín

El Club San Agustín de Paraná fue escenario de un seminario de taekwondo de alto rendimiento encabezado por el entrenador de la Selección Argentina, Matías Bustamante, quien compartió conocimientos sobre planificación, estrategias de combate y preparación competitiva con atletas de distintas edades. La actividad contó además con la participación de la bicampeona del Torneo Argentino, Delfina Bihurriet.

El seminario reunió a alrededor de 50 atletas, en su mayoría pertenecientes al Club San Agustín, aunque también participaron representantes de otras escuelas de taekwondo de la zona. La capacitación se extendió durante toda la tarde con actividades específicas para infantiles, juveniles y adultos.

Al comenzar la jornada, Bustamante dialogó con Elonce y agradeció el recibimiento de los organizadores locales y explicó que el objetivo de la capacitación fue acercar a los practicantes herramientas utilizadas en el ámbito internacional.

El entrenador de la Selección sostuvo que el seminario estuvo orientado a transmitir "las planificaciones, estrategias de combate y todo lo que se puede ver en las competencias de alto rendimiento", adaptando los contenidos según la edad y el nivel de los participantes.

Una capacitación para todas las categorías

Bustamante recordó que tanto él como Bihurriet comenzaron a practicar taekwondo desde muy pequeños y destacó la importancia de adaptar el aprendizaje a cada etapa de formación.

En ese sentido, explicó que en las categorías infantiles el trabajo se desarrolla principalmente a través del juego, con ejercicios que resultan entretenidos para los chicos y que, al mismo tiempo, les permiten desarrollar habilidades que luego aplicarán durante el combate competitivo.

La jornada se dividió en dos bloques. El primero estuvo destinado a los infantiles con actividades de carácter lúdico, mientras que el segundo reunió a juveniles y adultos para trabajar aspectos tácticos, técnicos y estratégicos vinculados al alto rendimiento.

El entrenador nacional afirmó que la cantidad de participantes fue pensada para poder realizar un seguimiento personalizado. En ese marco, señaló que la intención fue observar a cada deportista, efectuar correcciones y lograr que la capacitación resultara verdaderamente útil para quienes asistieron.

Bihurriet valoró el intercambio con otros atletas

Por su parte, la bicampeona del Torneo Argentino, Delfina Bihurriet, contó que aprovechó la actividad para compartir experiencias con los jóvenes deportistas y continuar con su preparación para la próxima Copa del Mundo, prevista para septiembre.

Al referirse al valor de este tipo de encuentros, la atleta aseguró que "siempre sirve para aprender, para seguir desarrollándome, para poder seguir practicando y compartiendo", y remarcó que el intercambio con competidores de distintas escuelas permite incorporar nuevas miradas y seguir creciendo deportivamente.

Primera visita a Paraná

Bustamante confirmó que fue la primera vez que visitó Paraná y destacó la cálida recepción que recibió durante su estadía.

El entrenador comentó que venía de participar en competencias internacionales en Finlandia y Eslovenia y manifestó que aceptó con entusiasmo la invitación a la capital entrerriana para acercar herramientas de entrenamiento de alto nivel a los practicantes de la región.