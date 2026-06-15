Intensa búsqueda de un grupo de pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La preocupación crece con el paso de las horas por la desaparición de un grupo de pescadores desaparecidos en el río de la Plata, en Hudson, quienes partieron durante la mañana del domingo desde la Costanera de esa localidad bonaerense y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La embarcación en la que navegaban contaba con motor naftero y todos los elementos de seguridad exigidos para este tipo de actividades.

El operativo de búsqueda se mantiene activo bajo la coordinación de la Prefectura Naval Argentina, con la participación de embarcaciones, aeronaves y efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Mientras tanto, familiares y allegados permanecen en la zona a la espera de novedades que permitan esclarecer qué ocurrió.

La denuncia fue presentada por Ricardo Kovach, hermano de dos de los tripulantes, Carlos y Claudio Kovach, luego de que un trabajador portuario advirtiera que la lancha no había regresado en el horario previsto.

Cómo se inició la búsqueda

Según relató Ricardo, la alarma se encendió durante la tarde del domingo. "A las 18 se contactó el muchacho que los embarcó con otro de mis hermanos y ahí iniciamos la búsqueda", explicó.

Ante la falta de comunicación con los ocupantes de la lancha, decidió actuar de inmediato. "Hice la denuncia en la Comisaría de Barrio Marítimo y en paralelo en Prefectura", indicó.

El familiar destacó además que los tripulantes contaban con experiencia en navegación y que la embarcación estaba en condiciones adecuadas para salir al río. "La lancha tenía todas las condiciones de seguridad", afirmó.

También remarcó la capacitación de quienes iban a bordo. "Tres de ellos son timoneles, tienen los cursos hechos de Prefectura", sostuvo, al descartar que se tratara de personas inexpertas.

Sin comunicaciones ni rastros de la embarcación

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores y familiares es la ausencia total de señales de auxilio o pedidos de asistencia antes de la desaparición.

"No hubo una última comunicación", señaló Ricardo, quien además precisó que "la última señal del celular de mi hermano es de las 6.20" del domingo.

La falta de información concreta dificulta establecer qué ocurrió con la embarcación y cuál pudo haber sido su recorrido durante las horas posteriores a la partida.

Por el momento, tampoco se logró determinar con precisión el rumbo que llevaban los navegantes, una información clave para orientar los rastrillajes y optimizar los recursos desplegados en la búsqueda.

Un amplio operativo por agua y aire

La magnitud del operativo refleja la preocupación de las autoridades por encontrar cuanto antes a los tripulantes. Según explicó Ricardo Kovach, participan recursos provenientes de distintos puntos de la provincia.

"Hay embarcaciones de Capital, de Dock Sud, Quilmes y La Plata y una aeronave de Prefectura", detalló.

Además de la Prefectura Naval Argentina, en las tareas colaboran efectivos de la Policía bonaerense, Defensa Civil y personal de Control Urbano del municipio de Berazategui.

Ante la falta de resultados, la familia analiza sumar recursos propios para ampliar la búsqueda. "Estamos viendo la posibilidad de contratar un vuelo privado para seguir la búsqueda", adelantó Ricardo.

Respecto de las hipótesis que manejan los investigadores, explicó que las corrientes podrían haber desplazado la embarcación hacia otra zona. "Por las corrientes creen que podría haber ido hacia el sur, hacia La Plata", comentó.

Sin embargo, aclaró que todavía no existen certezas. "No tenemos el rumbo inicial, todo lo que sea hipótesis no lo conocemos", expresó con preocupación.

Mientras las condiciones climáticas se mantienen favorables para las tareas de rescate, la angustia de familiares y amigos aumenta con cada hora sin novedades sobre el destino de la embarcación y sus ocupantes.