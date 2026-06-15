Muerte en un salto extremo y la principal incógnita: cómo se autorizó el salto

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas durante una actividad de rope jumping en Brasil continúa generando conmoción y una serie de interrogantes que ahora intenta esclarecer la Justicia. La joven de 21 años falleció el sábado tras caer desde un puente en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, en un accidente que quedó registrado en video y que rápidamente tuvo repercusión internacional.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la participante fue lanzada al vacío desde la denominada Ponte do Esqueleto. Segundos después, quienes observaban la actividad comenzaron a advertir que la cuerda de seguridad no estaba conectada.

La tragedia ocurrió durante una jornada organizada por una empresa dedicada a deportes de aventura. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, la joven cayó desde una altura estimada entre 30 y 40 metros y sufrió heridas fatales. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, murió en el lugar.

El video, una prueba clave para los investigadores

El registro audiovisual se transformó en una de las principales evidencias de la causa. En la grabación se observa a integrantes de la organización preparando el salto y sosteniendo a la joven sobre la estructura del puente.

Instantes después del lanzamiento, se escuchan gritos de alarma de las personas presentes. “¡La cuerda, la cuerda!”, exclaman algunos testigos al advertir que el principal sistema de seguridad aparentemente no estaba conectado.

Para los investigadores, el video será fundamental para reconstruir cada paso previo al salto y determinar quiénes participaron en la preparación del equipo y quién autorizó la actividad.

Rope jumping y no bungee jumping

Uno de los puntos que generó confusión tras la tragedia fue el tipo de práctica que realizaba la víctima. Aunque en un primer momento se habló de bungee jumping o puenting, la actividad desarrollada por la empresa correspondía al rope jumping.

A diferencia del bungee jumping tradicional, que utiliza una cuerda elástica que genera rebotes durante la caída, el rope jumping emplea cuerdas estáticas y sistemas de anclaje que frenan el descenso para luego producir un movimiento pendular.

Videos difundidos previamente por la organización muestran que los participantes debían ser asegurados mediante arneses y cuerdas antes de ser lanzados desde el puente.

La principal incógnita: cómo se autorizó el salto

Hasta el momento, las autoridades no encontraron indicios de una rotura del equipamiento ni de una falla estructural en el puente. Por el contrario, las primeras hipótesis apuntan a que el sistema de seguridad no estaba conectado cuando se realizó el lanzamiento.

La investigación busca determinar quién tenía la responsabilidad de verificar el equipo, quién dio la autorización final para el salto y por qué ninguna de las personas involucradas detectó el error antes de que la joven fuera lanzada al vacío.

La Policía Civil brasileña informó que tres hombres, de 42, 32 y 27 años, son investigados por homicidio con dolo eventual, una figura penal que contempla situaciones en las que una persona asume conscientemente el riesgo de provocar una muerte.

Un mensaje que se volvió viral tras la tragedia

Horas antes del accidente, Maria Eduarda había compartido una fotografía desde el mismo puente donde ocurrió el hecho. Junto a la imagen escribió una frase que cobró una inesperada relevancia tras conocerse la tragedia.

“¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”, publicó en sus redes sociales.

El mensaje comenzó a circular masivamente en Brasil luego de su muerte y fue replicado por numerosos medios de comunicación.

Mientras avanza la investigación judicial, el caso también abrió un debate sobre los controles y protocolos de seguridad en actividades extremas. Las autoridades locales anunciaron que revisarán los mecanismos de fiscalización en la zona para determinar si existieron fallas en la supervisión de este tipo de eventos.