Al menos 11 migrantes murieron ahogados al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos

Al menos 11 migrantes murieron ahogados durante la última semana mientras intentaban llegar a Ceuta desde las costas de Marruecos. La tragedia se produjo en medio de un ingreso masivo que desbordó la capacidad de asistencia de la ciudad española.

Alrededor de 2.000 personas habrían alcanzado el enclave durante los últimos días, muchas de ellas después de ingresar al mar para bordear las barreras fronterizas. Las autoridades españolas todavía no presentaron una cifra definitiva sobre el total de llegadas.

Fuentes policiales citadas por medios de España sostuvieron que solamente durante el miércoles podrían haber ingresado varios miles de migrantes. Algunas estimaciones elevaron esa cantidad por encima de las 10.000 personas, aunque el dato no fue confirmado oficialmente.

Una frontera entre África y la Unión Europea

Ceuta es una ciudad española situada en el norte de África y rodeada por territorio marroquí. Junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea.

Aunque existe un paso por tierra, la valla fronteriza y los espigones que se internan en el mar llevan a muchas personas a intentar el cruce nadando. Las condiciones del agua y la extensión del trayecto convierten esa ruta en una alternativa de alto riesgo.

Según los registros locales, durante 2026 fueron recuperados 39 cuerpos de personas que intentaban ingresar a la ciudad. Las autoridades estiman que en los últimos 12 meses murieron entre 65 y 70 migrantes, aunque reconocieron que resulta difícil establecer una cifra exacta.

España reforzó la seguridad

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, describió el escenario como una “situación de absoluta emergencia humanitaria y social” y solicitó una mayor intervención del Gobierno central.

Ante el aumento de los cruces, España anunció el despliegue de efectivos militares para colaborar con la Guardia Civil. El objetivo será reforzar la vigilancia fronteriza y asistir en el operativo montado dentro de la ciudad.

El presidente español, Pedro Sánchez, viajará este viernes acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos supervisarán la respuesta oficial y mantendrán reuniones con las autoridades locales.

España y Marruecos también iniciaron conversaciones sobre la situación de las personas que ingresaron sin autorización. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan con las tareas de asistencia y búsqueda en la zona costera.