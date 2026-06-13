Brasil: Murió una joven tras ser lanzada al vacío sin cuerda de seguridad

Una joven murió durante una actividad de "rope jump" en Brasil luego de ser lanzada desde una altura de 40 metros sin que le colocaran el equipo de seguridad correspondiente. El trágico episodio ocurrió este sábado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo, y es investigado por las autoridades locales.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años. Según informaron fuentes policiales, participaba de una actividad organizada por dos empresas dedicadas a este tipo de saltos extremos cuando se produjo el fatal error.

El accidente tuvo lugar en el denominado Puente del Esqueleto, un sitio frecuentemente utilizado para prácticas de aventura en una zona de sierras y formaciones rocosas. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los responsables olvidaron colocarle la cuerda y el sistema de seguridad antes de lanzarla al vacío.

El momento del accidente

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran a varias personas trasladando a la joven hasta el punto de salto. Instantes después de que fuera impulsada desde la estructura, comenzaron a escucharse gritos de desesperación.

Según trascendió, algunos de los presentes advirtieron de inmediato que la víctima no tenía colocada la cuerda de seguridad. La situación generó escenas de conmoción entre quienes participaban de la actividad, publicó NA.

Investigación y detenidos

Tras el accidente, efectivos policiales iniciaron un operativo para localizar a los responsables de la actividad. Las autoridades informaron que dos de los sospechosos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana al lugar del hecho.

Sin embargo, ambos fueron encontrados poco después mediante un procedimiento de búsqueda realizado en los alrededores del puente. En total, seis personas fueron trasladadas para prestar declaración ante la Policía mientras se intenta determinar las responsabilidades de cada una en el hecho.

La investigación busca establecer cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y quiénes tenían a cargo la supervisión de la actividad al momento del salto.

La asistencia de emergencia

Al lugar acudieron dotaciones del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), que intentaron asistir a la joven tras la caída.

No obstante, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto, los equipos médicos constataron su fallecimiento en el lugar del accidente.

Las autoridades continúan reuniendo testimonios, registros audiovisuales y documentación vinculada a las empresas organizadoras para determinar si existieron negligencias y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.