Viajar a Brasil: qué DNI ya no es válido y podría impedir el ingreso

Viajar a Brasil requerirá prestar especial atención a la documentación. Las autoridades ratificaron que algunos DNI dejaron de ser válidos para ingresar y advirtieron sobre requisitos para menores y vehículos.
Viajar a Brasil exigirá revisar cuidadosamente la documentación antes de emprender el viaje. Las autoridades migratorias del país vecino ratificaron los controles vigentes para los turistas argentinos y confirmaron que determinados ejemplares del Documento Nacional de Identidad ya no son aceptados para ingresar al territorio brasileño, una situación que podría generar inconvenientes en plena temporada turística.
La Policía Federal de Brasil recordó que todos los viajeros deben presentar documentación física válida, actualizada y en buen estado de conservación. El objetivo es agilizar los controles fronterizos y garantizar la correcta identificación de quienes ingresan al país.
La advertencia cobra especial relevancia para quienes acostumbran utilizar herramientas digitales en reemplazo de los documentos tradicionales, ya que las autoridades fueron categóricas respecto de qué documentación es considerada válida para cruzar la frontera.
El DNI digital no sirve para ingresar
Uno de los principales puntos aclarados por Brasil es que el DNI digital no tiene validez como documento de viaje. Por lo tanto, quienes intenten ingresar únicamente con la versión disponible en el teléfono celular podrían ser rechazados en los controles migratorios.
Las autoridades indicaron que el ingreso solo está permitido con el último ejemplar físico del DNI emitido por Argentina o con un pasaporte vigente. Además, remarcaron que los documentos físicos anteriores al ejemplar más reciente también pierden validez para realizar el trámite migratorio, explicó Tiempo de San Juan.
De esta manera, los viajeros deberán verificar previamente cuál es la última versión de su documento y asegurarse de llevarla consigo al momento de cruzar la frontera.
Prerregistro para agilizar los controles
Como complemento de los procedimientos migratorios, Brasil mantiene disponible un sistema de prerregistro online que permite completar datos personales antes de arribar al puesto fronterizo.
Tras completar el formulario, el sistema genera un código QR que puede utilizarse para acelerar el proceso de identificación en los controles. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta herramienta no reemplaza la documentación obligatoria.
Es decir, aunque el turista haya realizado el prerregistro y cuente con el código QR correspondiente, igualmente deberá presentar el DNI físico válido o el pasaporte vigente para concretar el ingreso.
Qué deben presentar los menores de edad
Los controles también contemplan requisitos específicos para los menores que viajan a Brasil. En estos casos, además de la documentación personal correspondiente, se exige presentar el acta de nacimiento.
Cuando el menor viaje acompañado por uno solo de sus padres o por terceros, será necesario contar con una autorización de viaje certificada, conforme a la normativa vigente.
La ausencia de alguno de estos documentos puede derivar en demoras importantes durante el control migratorio e incluso impedir el ingreso al territorio brasileño hasta regularizar la situación documental.
Los requisitos para quienes viajen en auto
Las exigencias también alcanzan a quienes decidan trasladarse en vehículo particular. Para circular por Brasil será obligatorio contar con la cédula verde física del automóvil y la licencia de conducir vigente.
Además, deberá presentarse el Seguro Mercosur impreso y actualizado, documento indispensable para acreditar la cobertura obligatoria en los países del bloque regional.
En caso de conducir un vehículo que pertenezca a otra persona, será necesario exhibir una autorización certificada o apostillada que habilite expresamente el uso del rodado fuera de Argentina.
Las autoridades brasileñas recordaron que no se permite circular con documentación vencida y recomendaron revisar todos los requisitos antes de iniciar el viaje.