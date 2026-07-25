Los patentamientos crecieron 13,6%, pero la venta de autos cayó y los importados ya dominan el mercado

Los patentamientos de vehículos en Argentina crecieron 13,6% durante el segundo trimestre de 2026, impulsados por el buen desempeño de las motos, la maquinaria y los acoplados. Sin embargo, el segmento de los automóviles mantuvo una tendencia negativa, con una caída acumulada del 9,3% en lo que va del año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Entre abril y junio se patentaron 364.433 unidades entre automóviles, motovehículos, vehículos de transporte y carga, acoplados y maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI). El crecimiento interanual fue del 13,6%, mientras que el acumulado del año mostró una mejora del 16,9%, en línea con los últimos datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

No obstante, junio cerró con una desaceleración. Durante el sexto mes del año se patentaron 45.995 vehículos, un 12,8% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 52.730 unidades.

Los autos siguen en baja

Pese al crecimiento general del mercado, los automóviles continuaron mostrando señales de debilidad. En junio se patentaron 31.127 unidades, lo que representó una caída interanual del 15,1%, la segunda más pronunciada del año después de mayo, cuando el descenso había alcanzado el 24%.

De esta manera, el acumulado anual del segmento cerró con una retracción del 9,3%, reflejando un desempeño inferior al resto de las categorías de vehículos.

Uno de los datos que más llamó la atención del informe fue el avance sostenido de los vehículos importados. Actualmente, el 69% de los patentamientos corresponde a unidades fabricadas en el exterior, mientras que apenas el 31% pertenece a vehículos de producción nacional.

La diferencia marca un cambio significativo en la composición del mercado argentino de vehículos cero kilómetro y consolida una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses.

Las motos lideraron el crecimiento

A diferencia de los automóviles, el resto de los segmentos registró variaciones positivas durante el segundo trimestre.

Los motovehículos fueron los grandes protagonistas, con 69.439 unidades patentadas, un incremento interanual del 50%. En el acumulado del trimestre, el crecimiento alcanzó el 45%, convirtiéndose en la categoría de mayor expansión.

En el caso de los vehículos de transporte y carga, se patentaron 15.550 unidades, con una mejora interanual del 1,5%. Sin embargo, el balance trimestral mostró una baja del 9,8% respecto del mismo período del año anterior.

Los acoplados también mantuvieron una evolución favorable, con 1.107 patentamientos, un aumento del 15,9% interanual y un crecimiento acumulado del 6,1% en el trimestre.

Por su parte, la categoría de maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI) contabilizó 1.114 unidades, lo que significó un incremento del 14,4% frente a igual período de 2025 y una mejora acumulada del 1,1%.

Un mercado con comportamientos dispares

Los datos del INDEC muestran un mercado automotor dividido entre categorías que continúan creciendo y un segmento de automóviles que todavía no logra recuperar el nivel de ventas.

Al mismo tiempo, el predominio de los vehículos importados sobre los nacionales refleja un cambio estructural en la oferta y en la composición de las ventas de cero kilómetro en el país, una tendencia que se consolidó durante el segundo trimestre del año.