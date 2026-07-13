Desde $27 millones: cuáles son los 10 autos más económicos del mercado

El mercado argentino de autos 0km comenzó el segundo semestre con aumentos en buena parte de las listas oficiales, luego de varios meses en los que las terminales mantuvieron los valores sin cambios o aplicaron ajustes moderados. En julio, los diez modelos más accesibles registraron una suba promedio del 4,4%, aunque una oferta especial modificó el primer puesto del ranking.

La actualización se produjo en un escenario de menor actividad. Entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos, un 9,9% menos que las 326.549 unidades registradas durante el mismo período de 2025, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.

La principal novedad fue el Citroën C3 Feel Pack, que pasó a ser el 0km más económico gracias a una promoción exclusiva para compras al contado. El valor anunciado para julio es de $27.000.000, una condición comercial que le permitió desplazar del liderazgo al Renault Kwid.

Cuáles son los cinco autos más accesibles

El Renault Kwid quedó en el segundo puesto con un precio inicial de $27.200.000. El vehículo había costado $26.490.000 durante junio, por lo que recibió un incremento de $710.000, equivalente al 2,7%. La propia marca mantiene publicado ese valor de entrada para julio.

La tercera posición corresponde al Hyundai HB20, que alcanzó los $27.900.000 tras sumar $300.000 respecto del mes anterior. La variación fue del 1,1% y resultó la más baja entre los cinco primeros modelos del relevamiento.

La principal novedad fue el Citroën C3 Feel Pack.

El JMEV Easy 3 quedó cuarto y es el primer vehículo completamente eléctrico de la nómina. Su precio se mantiene en US$18.900, equivalentes a $28.633.500 según el tipo de cambio utilizado para el ranking. En el quinto lugar se ubicó el Fiat Mobi, cuyo valor aumentó a $29.610.000.

Los modelos que completan el ranking

Entre el sexto y el octavo puesto aparecen tres alternativas cuyos precios superan los $31 millones. El JAC S2 cuesta US$20.900, estimados en $31.663.500; el Chevrolet Onix se ofrece desde $31.820.900 y el Fiat Argo alcanza los $32.390.000.

Las últimas dos posiciones son compartidas por el MG3 ICE y el Suzuki Swift Hybrid GLX. Ambos tienen un precio informado de US$21.900, equivalente a $33.178.500 de acuerdo con la conversión empleada durante julio.

Los autos comercializados directamente en dólares tuvieron aumentos en pesos por la variación cambiaria, aunque sus precios en moneda estadounidense no necesariamente se modificaron. En cambio, los modelos valuados en pesos recibieron actualizaciones definidas por cada automotriz en sus respectivas listas.

Los valores informados corresponden a precios de referencia y pueden variar de acuerdo con la versión, los gastos de patentamiento, el flete, la disponibilidad y las condiciones de cada concesionario. En el caso del Citroën C3, el monto que lo coloca en el primer puesto responde específicamente a una promoción para operaciones al contado.