ANSES actualizó la AUH por discapacidad: cuánto se cobra desde julio de 2026

Las asignaciones sociales administradas por ANSES recibieron una nueva actualización en julio de 2026, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, cuyo valor general pasó a ser de $482.062 por cada hijo.

El incremento aplicado durante este mes fue del 2,15% y también modificó otros beneficios del sistema. La Asignación Universal por Hijo quedó establecida en $148.049, mientras que la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos ascendió a $74.033.

La suba comenzó a regir para las prestaciones percibidas o cuyos hechos generadores se produjeran desde julio. La resolución también estableció que, cuando el cálculo arroje valores con decimales, deberá aplicarse un redondeo hacia el número entero siguiente.

Quiénes pueden acceder a la prestación

La AUH por hijo con discapacidad de ANSES está destinada a personas desocupadas, trabajadores de la economía informal, empleados del régimen de casas particulares y monotributistas sociales que cumplan con las condiciones fijadas por el organismo.

Para acceder, el titular debe tener actualizados sus datos personales y los vínculos de su grupo familiar. Además, el hijo debe residir en la Argentina y contar con la discapacidad acreditada oficialmente ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

A diferencia de la AUH general, el beneficio por discapacidad no tiene un límite de edad. Sin embargo, sus titulares deben cumplir con las presentaciones requeridas por el organismo y mantener vigente la documentación correspondiente para evitar demoras o interrupciones en el cobro.

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

La gestión puede realizarse de manera digital mediante Mi ANSES, tanto desde la página oficial como desde la aplicación para teléfonos celulares. Para ingresar se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, el solicitante debe comprobar que la información personal y los vínculos familiares estén correctamente registrados. También debe verificar que exista un medio de cobro declarado y actualizarlo en caso de que no figure en los registros.

Entre la documentación necesaria se encuentran los documentos de identidad del titular y del hijo, la partida de nacimiento y los certificados que acrediten matrimonio, convivencia o unión convivencial, según corresponda. También es posible efectuar el trámite presencialmente en una oficina de ANSES, con turno previo.

El organismo analiza la información aportada antes de aprobar la prestación. Además, la presentación anual de la Libreta AUH permite acreditar los controles sanitarios, el esquema de vacunación y la escolaridad cuando corresponda, además de habilitar el pago del porcentaje acumulado durante el período.