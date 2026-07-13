La Corte Suprema ordenó revisar un fallo de la Cámara Federal de Paraná que negó una prestación alimentaria

El máximo tribunal cuestionó a la Cámara Federal de Paraná por priorizar cuestiones formales y dejó sin efecto un fallo sobre una prestación alimentaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que había rechazado el reclamo de una madre para recuperar la Prestación Alimentar que percibía para su hija. El máximo tribunal consideró que la Cámara priorizó cuestiones formales por encima del derecho de la niña a recibir el beneficio.
El caso se originó cuando una mujer, en representación de su hija menor de edad, presentó una acción de amparo contra la ANSES para que se restableciera el pago de la Prestación Alimentar, suspendida desde julio de 2022.
La madre explicó que tenía el cuidado exclusivo de la niña y que cobraba automáticamente el beneficio porque la menor era titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, aseguró que realizó distintos reclamos administrativos sin obtener una respuesta favorable.
Qué respondió la ANSES
Al responder la demanda, la ANSES sostuvo que el padre de la niña pasaría a percibir asignaciones familiares del régimen contributivo y que, por ese motivo, la madre había dejado de cobrar la AUH y la Prestación Alimentar.
Sin embargo, el organismo también reconoció que esos pagos no podían realizarse al padre porque no contaba con una cuenta o medio habilitado para recibirlos. Además, indicó que si la prestación debía volver a abonarse a la madre, ésta debía presentarse en una oficina con la documentación correspondiente, precisó el portal Diario Judicial.
Qué resolvieron la Justicia y la Cámara
En una primera instancia, el Juzgado Federal de Paraná hizo lugar al amparo y ordenó a la ANSES pagar nuevamente tanto la AUH como la Prestación Alimentar desde agosto de 2022 y hasta que el padre demostrara que efectivamente cobraba la asignación familiar correspondiente.
No obstante, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó esa decisión. Los jueces entendieron que la mujer no había demostrado suficientemente que hubiera solicitado el restablecimiento del beneficio ni que la ANSES se lo hubiera rechazado.
Por qué intervino la Corte Suprema
La madre recurrió entonces a la Corte Suprema al considerar que esa decisión vulneraba los derechos de su hija, ya que privilegiaba aspectos procesales por sobre el derecho a la alimentación y la protección integral de la niñez. En esa postura también coincidió el Defensor General Adjunto de la Nación.
Al analizar el expediente, la Corte concluyó que la Cámara incurrió en un "injustificado rigor formal". Es decir, sostuvo que el tribunal exigió pruebas que ya estaban incorporadas al expediente.
Los ministros señalaron que la propia respuesta presentada por la ANSES demostraba que la mujer había percibido la Prestación Alimentar, que el organismo había suspendido esos pagos y que no los había restablecido, pese a reconocer las circunstancias del caso.
"Tales manifestaciones, demostrativas tanto del reconocimiento por parte de la Anses del derecho que poseía la demandante como del cese de pago y negativa a restablecerlo, eximían a la parte actora de satisfacer el requerimiento en que se fundó la decisión impugnada", concluyó la Corte Suprema.
Con ese criterio, el máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Paraná y ordenó que el caso vuelva a ser analizado conforme a esos lineamientos.