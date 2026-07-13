Dos pilotos de enduro murieron mientras hacían una travesía turística

Dos pilotos de enduro de la provincia de Tucumán, fallecieron durante una travesía turística al chocar con un automóvil en una ruta de Jujuy. Otros motociclistas resultaron heridos y fueron asistidos.
Dos reconocidos pilotos de enduro de Tucumán murieron este lunes tras protagonizar un choque frontal con un automóvil sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Humahuaca, en Jujuy, mientras participaban de una travesía turística en motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Raúl "Ruly" Becker y Martín Blasco.
El siniestro ocurrió cuando ambos integraban una caravana de motociclistas que recorría el norte argentino. Tras el impacto, algunos de los participantes recibieron asistencia médica y contención psicológica en el lugar, mientras que otros fueron trasladados al Hospital Manuel Belgrano con heridas leves.
El choque también dejó heridos a otros integrantes del grupo de motociclistas que acompañaban a las víctimas. Algunos recibieron asistencia médica y contención psicológica en el lugar debido al fuerte impacto emocional, mientras que otros fueron trasladados al Hospital Manuel Belgrano con lesiones de carácter leve.
Investigan las causas del siniestro
Tras el accidente, las autoridades judiciales de Jujuy iniciaron una investigación para establecer cómo se produjo el choque y determinar las responsabilidades. En ese marco, no se descartó la realización de pericias técnicas sobre los vehículos involucrados.
El hecho ocurrió sobre una de las rutas más transitadas por turistas y motociclistas que recorren el norte argentino.
Quiénes eran las víctimas
Raúl "Ruly" Becker era ingeniero electricista industrial, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y una figura destacada del motociclismo deportivo. A lo largo de su carrera obtuvo tres victorias en el Rally Transmontaña y se consagró campeón argentino en la categoría Máster de enduro.
Además de su trayectoria deportiva, era reconocido por organizar travesías en moto y por su labor como docente, donde compartía su experiencia con nuevas generaciones de pilotos.
Martín Blasco también tenía una fuerte vinculación con el deporte motor. Era hijo del exfutbolista Martín Blasco y sobrino del piloto "Boni" Blasco. En 1992 ganó el Rally Transmontaña junto a Alfredo Cabello y continuó participando activamente en competencias de enduro y recorridos turísticos en motocicleta.
Dolor en el ambiente del motociclismo
La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y referentes del motociclismo argentino, quienes expresaron su pesar a través de las redes sociales.
"Se fueron dos grandes amigos con los que compartimos muchas cosas durante mucho tiempo", expresó Gustavo Clark, compañero de ambos pilotos.
Por su parte, Mario Pasteris destacó el legado que dejaron en la disciplina. "Ruly y Martín fueron pioneros del enduro en Tucumán. Ambos eran muy respetados dentro del ambiente. Sus partidas generaron un profundo impacto entre quienes compartieron rutas y competencias con ellos", afirmó.
En tanto, Jorge Agüero recordó el compromiso que ambos mantenían con la seguridad durante cada viaje. "Eran muy responsables y siempre transmitían los peligros que existen en las rutas. Fueron muy generosos compartiendo sus conocimientos y experiencias", señaló.