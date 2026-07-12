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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: 71 apostadores se llevaron más de $6 millones en el Siempre Sale y cinco son de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.550 millones de pesos.

12 de Julio de 2026
Quini 6
Quini 6

REDACCIÓN ELONCE

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.550 millones de pesos.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 8.550 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 25-31-16-03-24-01. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.248 millones.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-43-31-20-36-02. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.534 millones.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-41-18-31-38-23. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $1.042 millones.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 22-10-02-23-40-32. Hubo 71 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $6.382 millones. Cinco son de Entre Ríos.

Temas:

Quini 6 apostadores Siempre Sale
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