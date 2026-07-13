El Gobierno prorrogó la emergencia eléctrica hasta fines de 2027

El Gobierno extendió por DNU la emergencia eléctrica hasta diciembre de 2027 al sostener que persisten riesgos operativos, financieros y de infraestructura energética.
El Ejecutivo nacional extendió mediante un DNU la emergencia del sector eléctrico bajo jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027. Argumentó que persisten riesgos operativos, financieros y de infraestructura que comprometen el abastecimiento y la sostenibilidad del sistema.
La emergencia del sector eléctrico continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, luego de que el Gobierno nacional dispusiera una nueva prórroga mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y mantiene las facultades extraordinarias otorgadas a la Secretaría de Energía para avanzar con la reorganización del sistema.
La decisión extiende el régimen que había sido declarado en diciembre de 2023 y posteriormente prorrogado en 2024 y 2025. Según el decreto, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio, avanzar en la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fortalecer la cadena de pagos y sostener las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura energética.
Los fundamentos de la prórroga
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que, si bien hubo avances durante los últimos años, persisten problemas estructurales que justifican mantener la emergencia. Entre ellos mencionó la antigüedad de parte del parque generador, las limitaciones del sistema de transporte eléctrico, la elevada carga sobre estaciones transformadoras y la necesidad de continuar con obras consideradas prioritarias.
El decreto también remarcó que el sistema continúa operando con márgenes reducidos de reserva. Como ejemplo, señaló que durante el pico de demanda registrado en febrero de 2025 el margen disponible fue de apenas 4,4%, un nivel considerado insuficiente para afrontar contingencias sin afectar la seguridad del abastecimiento.
Asimismo, el Ejecutivo indicó que más del 60% de las fallas en distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad y que las ampliaciones realizadas en la red de transporte resultan insuficientes frente a las necesidades actuales del sistema eléctrico.
Subsidios, tarifas y mercado eléctrico
Otro de los argumentos centrales del DNU apunta a consolidar la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista y continuar con la reducción gradual de los subsidios energéticos generalizados mediante el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El Gobierno afirmó que la transición requiere mantener un marco regulatorio excepcional para evitar desequilibrios financieros y garantizar la continuidad del servicio.
En ese sentido, destacó que la tasa de cobrabilidad administrada por CAMMESA pasó de alrededor del 48% en diciembre de 2023 a cerca del 97% tras la implementación de distintos mecanismos de regularización y recomposición tarifaria. No obstante, advirtió que ese proceso aún necesita consolidarse para evitar retrocesos.
Vigencia inmediata
El decreto estableció que la prórroga de la emergencia eléctrica rige desde el mismo día de su dictado y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, en línea con el plazo fijado previamente para la emergencia en los sectores de transporte y distribución de gas natural.
La norma sostiene que la continuidad del régimen excepcional permitirá adoptar medidas regulatorias, operativas, tarifarias y de infraestructura para asegurar el abastecimiento, preservar la estabilidad del sistema eléctrico y completar el proceso de transición hacia un nuevo esquema de funcionamiento del mercado energético.