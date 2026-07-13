Prohibieron la venta de mascarillas faciales y una máscara de manos de cuatro marcas

La ANMAT prohibió comercializar, distribuir y publicitar mascarillas faciales y una máscara de manos de cuatro marcas por carecer de inscripción sanitaria.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución, la publicidad y la venta por plataformas online de cinco productos cosméticos y de todos los artículos de las marcas involucradas, tras detectar que carecen de inscripción sanitaria obligatoria.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 4193/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de que el organismo constatara la comercialización de mascarillas faciales y una máscara para manos sin registro sanitario durante tareas de control de mercado.
Qué productos fueron prohibidos
La disposición alcanza a los siguientes cosméticos:
Máscara facial ROSE FACIAL MASK, marca USHAS, 25 ml.
Máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN, marca FAYANKOU, 25 ml.
Máscara facial FACIAL MASK, marca KAKAZIYAN CARTOON MASK.
Máscara facial MASK PACK, marca KAKAZIYAN CARTOON MASK, 30 ml.
Máscara de manos, marca CHOVEMOAR, 36 gramos.
La prohibición también comprende todos los demás productos cosméticos de esas marcas, cualquiera sea su presentación o contenido, hasta que sean debidamente regularizados.
Qué detectó el organismo
Según explicó la ANMAT, los productos fueron detectados durante inspecciones realizadas por el área de Cosmetovigilancia y en fiscalizaciones efectuadas en comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al verificar la información, el organismo confirmó que ninguno de los cosméticos figuraba inscripto en la base de datos oficial, por lo que no fue posible acreditar su origen, elaboración o cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
Además, se solicitó la baja de las publicaciones de venta electrónica en las que estos productos eran ofrecidos con envíos a todo el país.
Por qué fueron retirados del mercado
La ANMAT indicó que, al no contar con registro sanitario, no puede garantizar que los cosméticos hayan sido elaborados bajo condiciones higiénicas adecuadas ni que contengan ingredientes permitidos por la normativa vigente.
También señaló que los productos no ingresaron al país a través de un importador habilitado ni mediante los procedimientos legales de autorización.
Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir su uso, comercialización, distribución, publicidad y publicación en plataformas de venta online en todo el territorio nacional, como medida preventiva para proteger la salud de los consumidores.