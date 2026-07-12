Pronostican un domingo fresco en Paraná, pero con temperaturas que irán en ascenso

El comienzo de este domingo en la ciudad de Paraná fue con una jornada cubierta, húmeda y fresca, con una temperatura de 8.3°C a las 8.30 de la mañana, pero con una sensación térmica más baja, de 6.4°C, y una máxima prevista de 15°C.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana y la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que hacia la noche las condiciones mejorarán levemente con cielo algo nublado. En ningún momento del día se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% para las tres franjas horarias.

Los vientos soplarán del sudeste con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h, rotando al sur durante la tarde y hacia el sudeste nuevamente por la noche.

La jornada se perfila como una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre, aunque será recomendable salir con abrigo durante las primeras horas y recién hacia la tarde se sentirá un ambiente un poco más agradable.

La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros, favoreciendo la circulación pese a la nubosidad.

En tanto para el lunes se pronostican posibles bancos de nieblas o neblinas por la madrugada y mejorando hacia el resto de la jornada con cielo despejado por la mañana y algo nublado por la tarde. Se prevé que las marcas térmicas ronden entre los 7 y 17°C con vientos leves predominando del sector noreste.

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso: mínima 9°C y máxima 20°C. Y vientos moderados a regulares del sector norte.

Mientras que el miércoles continuará la tendencia de aumento térmico. El SMN pronostica una mínima de 10°C y una máxima de 21°C, con condiciones estables que anticipan una segunda mitad de la semana todavía más templada.