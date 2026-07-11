Lizy Park: diversión asegurada para toda la familia en Avenida Laurencena y Nicaragua

Lizy Park estará hasta el próximo domingo en Paraná

Con diversión asegurada y con actividades ideales para las vacaciones de invierno, Lizy Park es una propuesta para todas las edades que llegó a Paraná para brindar un grato momento a grandes y chicos. Ubicado en Avenida Laurencena y Nicaragua, el predio ofrece funciones a partir de las 14:00 a 22:00, todos los

días.

En tanto, el próximo domingo 19 de julio será el último día de apertura del parque, según anunció a Elonce el responsable del espacio, Diego Nicolás Olivetti.

“Trajimos un parque para la familia, para que la gente pueda venir a disfrutar de estas atracciones mecánicas. Tenemos shows de Toy Story, de Messi, de robots”, explicó.

“El parque está armado y compacto para que venga toda la familia”, aseguró.

El predio cuenta con 30 juegos mecánicos tales como el kamikaze, autos chocadores, la vuelta al mundo, carrusel, trenes, peloteros, gusano loco. “Tenemos máquinas para toda la familia. Puede venir un niño de un año hasta su abuelo y pueden subir a todos los juegos”, dijo.

El parque ofrece seis juegos por $20.000 o $5.000 por juego.

Balance sobre los días pasados

Olivetti recordó que las jornadas anteriores, marcadas por el sol, estuvieron “muy lindas y agradables”.

“Cuando está lindo el día la gente acompaña. El feriado del 9 de julio vino mucha gente y el viernes también. Estamos esperando en estos últimos días más gente”, señaló.

La instalación en Paraná

El responsable del predio explicó que eligieron la capital entrerriana porque recorren todo el país. “Es la primera vez que venimos a la ciudad, yo soy nacido acá.

Desde que soy chico quise venir con el parque acá. Este año tuve la oportunidad y donde me gustaría haber venido antes. Es una ciudad muy linda, me gustó mucho”, argumentó.

“La gente nos recibió muy bien y de muy buena manera”, relató.

Olivetti destacó que el parque “es muy infantil” y valoró el amplio rango de edades que pueden asistir. “Vienen parques grandes y pequeños, pero este es para todas las edades, que vengan los chicos es maravilloso”, reiteró.

“Estoy agradecido a la gente que pudo venir en los días lindos. Fue una bendición haber llegado a Paraná”, señaló.