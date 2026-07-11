La Selección Argentina generó expectativa en un torneo infantil: figuritas y pronósticos ante Suiza

La Selección Argentina también fue protagonista este sábado en el torneo infantil Las Águilas, que se disputa en el complejo Ciudad Deportiva, ubicado en el ingreso a San Benito. Allí, entre partidos, intercambio de figuritas y charlas sobre fútbol, los chicos anticiparon cómo creen que saldrá el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El móvil de Elonce recorrió el lugar y dialogó con varios de los pequeños futbolistas, que no dudaron en mostrar su entusiasmo por el encuentro que comenzará a las 22 en Kansas City y definirá un lugar en las semifinales.

Mientras algunos se preparaban para salir a la cancha, otros aprovechaban los momentos libres para completar el álbum del Mundial y cambiar figuritas. Entre los nombres que aparecieron estuvieron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lamine Yamal, Mohamed Salah y Kevin De Bruyne.

Pronósticos para todos los gustos

A la hora de imaginar el resultado de la Selección Argentina ante Suiza, hubo respuestas variadas, aunque casi todos coincidieron en un triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

Entre los pronósticos aparecieron victorias por 1-0, 2-1, 3-1 y hasta un contundente 3-0. “Para mí sale 2 a 1”, aseguró uno de los chicos, mientras otro se mostró más confiado: “Ganamos 3 a 1”.

También hubo quienes reconocieron que esperan un partido difícil. “1-0, difícil”, fue una de las respuestas recogidas durante la recorrida.

El torneo se realiza en el complejo Ciudad Deportiva.

Fútbol, amigos y cábalas

Además de pensar en el Mundial, los chicos estaban concentrados en sus propios partidos. Algunos habían llegado desde Aldea María Elisa y acababan de ganar por 2-0, mientras que otros se preparaban para un particular cruce entre equipos de River y Boca.

“Me encanta el fútbol. Es lo mejor que puede haber en el mundo”, afirmó uno de los pequeños jugadores, de nueve años, que contó que practica el deporte desde los tres o cuatro.

Cuando llegó el momento de hablar sobre cómo verán el partido de la Selección Argentina, aparecieron también las cábalas. Algunos aseguraron que lo seguirán con amigos, mientras que otro reveló que su plan será verlo “en casa, acostado”.

Los chicos aprovecharon para intercambiar figuritas.

La expectativa por Argentina-Suiza

El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará este sábado desde las 22, hora argentina, en Kansas City. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

En la previa, la expectativa también llegó hasta los más chicos del torneo Las Águilas, donde las camisetas, las figuritas y las predicciones se mezclaron con una jornada de fútbol infantil.

Entre partidos propios y sueños mundialistas, la confianza fue casi unánime: los chicos esperan que la Selección Argentina vuelva a ganar y dé un nuevo paso en busca de la cuarta estrella.