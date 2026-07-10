El Club Toritos de Chiclana lanzó su álbum de figuritas y celebró el éxito del 42º torneo de fútbol infantil

El 42º torneo de fútbol infantil volvió a transformar al Club Toritos de Chiclana en uno de los principales escenarios del deporte formativo de Paraná. Con cientos de chicos en competencia, familias acompañando desde las tribunas y una novedosa propuesta institucional como el lanzamiento del álbum oficial de figuritas, la edición número 42 dejó un balance altamente positivo para la dirigencia de la entidad.

La presidenta del club, Alejandra Metz, explicó que el certamen presentó algunas modificaciones respecto de años anteriores para fortalecer el desarrollo de las categorías infantiles. "Este año ha sido un torneo un poco diferente a todos los demás. Hemos priorizado las categorías chiquitas, 2019, 2017, 2016 y por la tarde cuadrangulares en la categoría más grande. Culminamos mañana con la categoría cuarta y la verdad que estamos muy contentos de nuestra gestión en el cuarto torneo organizado", expresó.

Alejandra Metz.

En cuanto a la convocatoria, indicó que participaron entre 350 y 400 chicos a lo largo del campeonato. "Este año como 150 o 200 chicos entre las categorías más chiquitas y los grandes sí, capaz que 200 más por ahí", precisó al referirse a la cantidad de futbolistas que formaron parte de la competencia.

El esfuerzo para sostener una gran fiesta del fútbol infantil

Más allá de los resultados deportivos, Metz remarcó el valor que tiene organizar un torneo de estas características en el contexto económico actual y destacó el compromiso demostrado por todos los protagonistas. "La verdad que nos ha costado mucho este año, más que nada por la situación económica, pero súper contentos con la respuesta de los chicos", sostuvo.

Además, puso el foco en el comportamiento que acompañó cada jornada del certamen: "Súper agradecidos con el comportamiento que han tenido los chicos, tanto dentro como fuera de la cancha y el comportamiento también de los papás y de la familia que ha acompañado".

La dirigente consideró que el torneo representa mucho más que una competencia deportiva, ya que constituye una puesta en valor del fútbol infantil local y un espacio de encuentro para toda la comunidad. Durante cada jornada hubo partidos, servicio de cantinas organizadas por las distintas categorías y una importante presencia de familias que acompañaron a los pequeños futbolistas.

"Hoy estamos hasta las 7 de la tarde, ahora están las finales de la 2016, luego comienzan los cuadrangulares. Tenemos cantinas, cada categoría tiene la suya, abajo y arriba, hay choripanes, hamburguesas. Mañana a partir de las 2 de la tarde sigue el cuadrangular de la cuarta y los esperamos a todos a disfrutar un poco el club de esta familia", invitó Metz.

El álbum de figuritas, una propuesta que superó todas las expectativas

Una de las grandes novedades de esta edición fue el lanzamiento del álbum oficial de figuritas del Club Toritos de Chiclana, una iniciativa que rápidamente despertó el entusiasmo de jugadores, familias y simpatizantes.

La secretaria de la comisión, Andrea Cejas, contó que el proyecto comenzó a gestarse el año pasado y finalmente pudo concretarse durante el torneo. "Lanzamos el álbum de Toritos con sus figuritas, que ayer fue lanzamiento y ya hoy está agotado", reveló.

Según explicó, el álbum reúne las figuritas de todas las categorías del club e incorpora otros elementos que forman parte de la identidad institucional. "Tiene las figuritas de todas las categorías que están, un poquito de la canción oficial de los Toritos de Chiclana, la página de los profes, la Primera División y todas las divisiones, y atrás un poquito de la historia de nuestro club", detalló.

Andrea Cejas.

Habrá reposición

El éxito fue tal que la primera edición se agotó en apenas un día, por lo que la institución ya gestionó una nueva impresión. "Sí hicimos un nuevo encargue, así que yo supongo que para el lunes o martes ya tenemos nuevamente más álbumes y más figuritas", adelantó.

Cejas también informó que el álbum, acompañado por dos sobres de diez figuritas cada uno, tiene un valor de 15.000 pesos, mientras que cada sobre adicional cuesta 1.000 pesos. Tanto el álbum como las figuritas pueden adquirirse en la sede del club o a través de las páginas oficiales de Instagram.

Con una combinación de tradición, innovación y fuerte participación de las familias, el 42º torneo de fútbol infantil reafirmó el lugar que ocupa el Club Toritos de Chiclana dentro del fútbol formativo entrerriano y dejó una nueva edición marcada por el deporte, el sentido de pertenencia y la vida social de la institución.