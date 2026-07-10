Puerto Ciencia invita a disfrutar de las últimas funciones de Fuerza Atómica

REDACCIÓN ELONCE
Puerto Ciencia continúa con una exitosa propuesta para las vacaciones de invierno. El museo permanece abierto con actividades interactivas y las últimas funciones de "Fuerza Atómica", un espectáculo que combina lucha libre y divulgación científica para toda la familia.
Puerto Ciencia transita las últimas jornadas de su programación especial de vacaciones de invierno con una convocatoria que reunió a cientos de familias en Paraná. El museo, ubicado en Boulevard Racedo 450, mantiene abiertas sus puertas de 14 a 17 para recorrer su muestra permanente y, desde las 17, presenta "Fuerza Atómica", un original espectáculo que fusiona el entretenimiento de la lucha libre con la comunicación pública de la ciencia. Desde la organización destacaron la gran respuesta del público y recordaron que las funciones se extenderán hasta el próximo 12 de julio, con entradas a precios accesibles.
La propuesta logró captar el interés tanto de niños como de adultos al combinar personajes inspirados en la ciencia con un formato dinámico y participativo que remite a los tradicionales espectáculos de lucha libre. Cada función presenta distintos enfrentamientos en los que teorías científicas, científicos y conceptos vinculados al conocimiento se convierten en protagonistas de un singular ring de combate.
El espectáculo forma parte de las actividades impulsadas por Puerto Ciencia para acercar la divulgación científica a las familias de una manera lúdica, despertando la curiosidad y el interés por distintas disciplinas.
Un espectáculo que une ciencia y entretenimiento
Al describir la propuesta, uno de los responsables del museo explicó: “La lucha libre del conocimiento científico. Acá tenemos preparados el ring de combate. Es un espectáculo para todas las familias, donde combinamos la lucha libre. Los que somos más grandes seguramente recordaremos ‘Titanes en el Ring’ o ‘100% lucha libre’. Pero lo combinamos con la comunicación pública de la ciencia, que es lo que se propone este museo Puerto Ciencia”.
Además, detalló cómo se desarrolla cada presentación y cuáles son algunos de los personajes que participan de las funciones: “En cada función hay distintas peleas y la particularidad de esta lucha libre, como lo dice su subtítulo, se enfrentan en el ring de combate teorías científicas contra científicos. Hoy, por ejemplo, va a pelear Albert Einstein contra el actual campeón, Doctor Cuántico. Vamos a ver quién gana. En otras ocasiones, estuvo Marie Curie e Irene Curie –su hija- contra la radiación letal, el escuadrón vacunas que pelea contra amenazas tóxicas”.
La original puesta en escena permite que el público aprenda conceptos científicos mientras sigue una historia cargada de humor, acción y participación, convirtiéndose en una alternativa diferente para disfrutar durante el receso invernal.
Sala llena y una propuesta para toda la familia
El éxito de la iniciativa quedó reflejado en la respuesta del público durante estas vacaciones. En ese sentido, el referente del museo manifestó: “Estamos muy contentos porque la recepción ha sido muy buena. Las funciones las hemos hecho todas a sala llena. Además, el museo está abierto en vacaciones de invierno de 14 a 17 horas en Boulevard Racedo 450 y a las 17 empieza la función de Fuerza Atómica”.
Quienes asisten al museo también pueden recorrer la muestra permanente antes del inicio del espectáculo, con múltiples estaciones pensadas para experimentar y aprender jugando.
Sobre esa propuesta educativa, explicó: “Primero pueden recorrer el museo que tiene su muestra permanente. Se trata de módulos y juegos interactivos, a través de los cuales los chicos y grandes aprenden sobre ciencia. Jugando aprenden sobre matemática, óptica, física y química”.
La experiencia busca que visitantes de todas las edades interactúen con fenómenos científicos mediante dispositivos especialmente diseñados para despertar la curiosidad y fomentar el aprendizaje de manera práctica.
Entradas y reservas
Las funciones de Fuerza Atómica continuarán hasta el próximo 12 de julio y cuentan con entradas de $8.000, un valor que desde la organización definieron como "popular y accesible".
Quienes deseen asistir pueden realizar reservas comunicándose al 154657010, ya sea mediante una llamada telefónica o enviando un mensaje, debido a la importante demanda registrada durante las vacaciones de invierno.