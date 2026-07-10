Sturzenegger ratificó desregulación del sector yerbatero, el INYM defendió su postura y destacó a Messi

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ratificó la continuidad del proceso de desregulación de la actividad yerbatera impulsado mediante el DNU 70/23. La definición se conoció tras una reunión de dos horas con el ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, quien cuestionó con dureza la postura del Gobierno nacional.

Sturzenegger se retiró del encuentro sin realizar declaraciones públicas. Sin embargo, López Sartori reveló el resultado de la reunión a través de sus redes sociales. "Después de dos horas de reunión, el ministro Federico Sturzenegger fue categórico: no habrá cambios. Indigna escuchar cómo se defiende con orgullo una desregulación que está destruyendo la economía yerbatera", expresó el funcionario misionero.

Además, advirtió: "Detrás de cada decisión hay miles de productores, cooperativas y trabajadores rurales que hoy no llegan a cubrir sus costos".

Y concluyó: "No están modernizando la economía: están dejando morir una de las economías regionales más importantes del país".

El reclamo para devolver facultades al INYM

Con esta decisión quedó descartada, al menos por ahora, la posibilidad de restituir al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar un precio de referencia para el kilogramo de hoja verde.

En ese marco, el director por la Producción del organismo, Roberto Ferreira, presentó un informe para cuestionar la idea de que exista una sobreproducción que explique la caída de los precios. "En 2015, el ingreso de hoja verde fue de 800 millones de kilos; en 2018, de 809 millones; en 2021, de 829 millones; y en 2025, de 889 millones de kilos. Como se ve, la variación es mínima", sostuvo.

También señaló que el stock de yerba mate canchada descendió de 219 millones de kilos en 2011 a 188 millones en la actualidad. En cuanto al comercio exterior, indicó que durante 2025 se exportaron 58 millones de kilos y se importaron 10 millones. En ese sentido alertó: "Se ve yerba mate de otros países en las góndolas argentinas, con precios de entre $13.000 y $16.000 el kilo, mientras nuestro producto está desvalorizado, a tal punto que se está perdiendo terreno frente a marcas extranjeras".

La postura del presidente del INYM

En contraposición, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, sostuvo que la caída del precio de la hoja verde responde al incremento de la producción registrado en los últimos años. "La expansión de cultivos en Misiones generó un sobre stock de hoja verde y esto provoca la baja de precios", afirmó.

Para Correa, la solución no pasa por volver a fijar precios, sino por impulsar la demanda. "La fijación de precios es lo que nos trajo hasta acá, porque se llenaron de cultivos de yerba mate", aseguró.

Según explicó, entre 2016 y 2025 la superficie cultivada en Misiones creció un 41%, al pasar de 144.000 a casi 204.000 hectáreas. "¿Cómo contrarrestar eso? Con mayor demanda de hoja verde. ¿Cómo? Abriendo nuevos mercados. No hay otra solución", sostuvo.

Más consumo y apuesta por la yerba orgánica

Correa también propuso fortalecer el consumo interno, especialmente entre los jóvenes y en provincias donde la infusión tiene menor presencia. "Hay muchas provincias que, a pesar de ser la yerba mate la infusión nacional, consumen poca yerba mate y tenemos que avanzar", manifestó.

Además, planteó la posibilidad de desarrollar nuevos productos derivados de la hoja verde, como bebidas energizantes, aunque aclaró que esa decisión corresponde a la industria.

El titular del INYM destacó el rol de Lionel Messi como embajador del mate y aseguró que su imagen puede contribuir a ampliar el consumo entre los más jóvenes.

Por otra parte, anticipó que la cosecha de este año registrará una caída cercana al 10%, pasando de 890 millones a aproximadamente 750 millones de kilos, una retracción que, según estimó, podría favorecer una recuperación gradual de los precios.

Finalmente, remarcó la importancia de impulsar la producción de yerba mate orgánica. "Es una manera de direccionar todo el esfuerzo al pequeño productor, pero para que genere ese producto que hoy el mundo cada vez demanda más, que es la yerba mate orgánica", concluyó.