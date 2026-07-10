Tras un error con la clave fiscal, descubrió que “estaba muerto”

Sergio Román quiso hacer un trámite con la clave fiscal y tuvo un problema. Fue a una oficina de ARCA y se enteró que “estaba muerto”, con certificado de defunción del año 2024.
Sergio Luis Román está muerto para el Estado pero en realidad está vivo. Hay un certificado de defunción de hace casi 2 años que dice que estaba tirado en la puerta de un hospital y que fue declarado fallecido por “una falla multiorgánica”.
“Al principio me causó gracia, después me quería morir. No me sirve el DNI, el pasaporte, no puedo firmar nada”, contó Román. “Fui a votar, como corresponde, pese a que legalmente estaba muerto”, agregó.
Respecto del momento en que se entera de la situación, relató: “Estábamos trabajando en el comercio, facturando en el taller de chapa y pintura, y de repente la clave fiscal no nos permitía entrar. Me voy a ARCA y me dicen: ‘Mirá, estás fallecido. Pero es normal, puede ser un error de tipeo”.
“Cuando voy a Anses, encuentro un certificado de defunción a mi nombre, de diciembre de 2024, pero que se disparó hace 3 meses”, agregó Sergio. “Pensé que era una pavada que se puede resolver rápido pero no fue así”, añadió.
“Hay una persona que reconoce mi cadáver, que yo no la conozco, en un certificado de defunción al que le faltan muchos datos”, explicó. Al respecto, el abogado de Román, Tomás Valdez, indicó: “La testigo no tiene ninguna relación con Sergio Luis Román ni lo conoce por ningún medio”.
“Se las citó a declarar y no fueron. Se realizará una segunda citación y en caso de que no concurran se los irá a buscar por la fuerza pública”, explicó el abogado.
“En teoría fallecí en el Piñeiro, me encontraron descompensado. Pero en mi vida fui a ese hospital, no sé ni dónde queda”, aclaró Román. “Me gustaría que se averigüe por qué pasa esto, no debo ser el único”, expresó a Telenoche.
Sergio Luis Román no puede firmar un boleto de venta de un auto ni salir del país. Para el Estado hoy está muerto. Aunque sí pudo votar porque no se habían limpiado los padrones en ese momento. Mientras tanto, está con los trámites para darse de alta en todos los organismos del Estado para intentar recuperar su identidad.