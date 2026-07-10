El ingreso de aire frío provocará un descenso de la temperatura desde el domingo

El fin de semana continuará con abundante nubosidad y tiempo inestable. Desde el domingo ingresará aire frío, con descenso térmico y mínimas de hasta 9 grados en Paraná.
Este segundo día del fin de semana largo la franja central del país mantendrá un marcado aumento de la nubosidad y humedad.
La región Pampeana presentará un ambiente frío a fresco por el avance del aire desde el sur. En el caso de Entre Ríos, se prevé abundante nubosidad, y temperaturas entre 9 y 14 °C con tiempo inestable.
Avanzando hacia la región de Cuyo, la cordillera mendocina vuelve a entrar en alerta por nevadas. En este caso, combina alerta amarilla y naranja, con acumulados que pueden alcanzar entre 50-70 cm, incluso ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco en las zonas de alta montaña.
El norte del país con aumento de la nubosidad, las mínimas se elevan con respecto al día anterior en la mayor parte de la región y se mantiene inestable el norte del NEA, con probables chaparrones y tormentas, por ejemplo sobre Misiones.
Regreso de las temperaturas invernales
El tiempo permanecerá inestable en el centro-este del país y en la franja norte habrá aumento de la nubosidad, sin alertas meteorológicas. Se destacan las temperaturas máximas nuevamente por encima de los 20 °C con picos de 25-26 °C en Formosa, Chaco. noreste de Santiago del Estero y este de Salta.
El domingo 12 en la franja central del país se va a percibir el ingreso del aire frío del sur con un marcado descenso térmico hacia la noche, a medida que la nubosidad vaya en disminución.
El norte argentino con probables lluvias y tormentas en Misiones, Formosa, el norte de Corrientes y el este de Chaco este domingo 12 la porción norte del país también recibirá gradualmente el aire relativamente más frío, generando un notable descenso de las temperaturas mínimas para iniciar la nueva semana.
Pronóstico para la ciudad de Paraná y la zona
Paraná tendrá este viernes 10 de julio una jornada fresca, con cielo mayormente nublado y muy baja probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 17 grados.
Durante la mañana el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura de 12 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. El viento soplará entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la tarde se prevén algunas mejoras parciales en la nubosidad. La temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la probabilidad de lluvias será del 0%. Hacia la noche, el termómetro marcará alrededor de 15 grados, con cielo nuevamente mayormente nublado y vientos de entre 7 y 12 km/h.
Cómo seguirá el tiempo
El sábado 11 continuará el tiempo estable, con temperaturas entre 12 y 19 grados, cielo mayormente nublado y sin precipitaciones durante toda la jornada.
Para el domingo 12 se espera una mañana más fresca, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado y tampoco se anuncian lluvias.
La próxima semana comenzará con condiciones estables. El lunes la temperatura oscilará entre 8 y 17 grados, con cielo despejado. El martes la máxima ascenderá a 20 grados, mientras que el miércoles llegará a 21 grados y el jueves alcanzará los 22 grados, siempre con probabilidad de precipitaciones del 0%, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.