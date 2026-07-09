Multaron a un bonaerense por quema no autorizada en el sur de Entre Ríos: lo que tendrá que pagar

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos publicó este miércoles una resolución mediante la cual sancionó a un propietario por una quema no autorizada en un establecimiento rural del departamento Islas del Ibicuy, al comprobar una infracción a la normativa provincial y nacional sobre manejo y prevención del fuego.

A través de la Resolución Nº 368/2026, el organismo impuso una multa de $179.622 a O. S., con domicilio en la localidad de Munro de la provincia de Buenos Aires, por infringir la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego en Áreas Rurales y Forestales, además de las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815.

La infracción se originó por una quema no autorizada de aproximadamente dos hectáreas de vegetación, entre pastizales, hojarasca y ramas, detectada en agosto de 2023 en un inmueble ubicado en el distrito Médanos.

Rechazaron el descargo del propietario

Durante el procedimiento administrativo, el propietario sostuvo que el incendio se había producido de manera espontánea.

Sin embargo, la Secretaría de Ambiente rechazó ese planteo tras evaluar informes técnicos y registros fotográficos que, según la resolución, acreditaron el carácter voluntario e intencional de la quema.

El organismo recordó además que la legislación provincial presume la responsabilidad del propietario o poseedor del inmueble donde se produce este tipo de infracciones, salvo que se demuestre lo contrario.

Buscan fortalecer la prevención

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que este tipo de sanciones tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de la normativa vigente y desalentar las quemas ilegales en zonas rurales.

Asimismo, remarcaron que las medidas apuntan a fortalecer la prevención de incendios y la protección de los ecosistemas, especialmente en áreas sensibles como las islas del sur entrerriano.