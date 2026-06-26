Multaron a los propietarios de un campo por una quema ilegal en humedales entrerrianos

La sanción fue impuesta por la Secretaría de Ambiente tras constatar una quema no autorizada de tres hectáreas en un establecimiento rural del departamento Victoria.
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos impuso una multa de $496.140 a los propietarios de un establecimiento rural del departamento Victoria por realizar una quema no autorizada en un ambiente de humedales, en infracción a la normativa provincial y nacional sobre manejo del fuego. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 339/2026, a la que tuvo acceso Elonce.
La sanción recayó sobre los titulares del inmueble rural donde fue detectada la infracción, ubicado en el departamento Victoria. Según consta en la resolución, el hecho fue constatado el 4 de diciembre de 2022 durante un patrullaje realizado por personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Detectaron una quema de tres hectáreas
De acuerdo con el acta de infracción, los inspectores verificaron la existencia de una quema de aproximadamente tres hectáreas de vegetación seca en un ambiente de humedal, sin autorización de la autoridad competente y sin que hubiera personas controlando el fuego o realizando tareas de extinción.
Las actuaciones incluyeron el relevamiento fotográfico del lugar y un informe técnico que confirmó que el incendio no afectó inmuebles ni provocó daños a personas, aunque sí generó un importante impacto ambiental por haberse desarrollado en una zona de humedales.
Cómo se calculó la multa
La Secretaría de Ambiente explicó que el monto de la sanción fue determinado a partir de los parámetros establecidos en la legislación vigente y de una serie de coeficientes técnicos.
Para fijar la multa se evaluó que el fuego no estaba siendo controlado, el riesgo potencial generado, la ausencia de daños a personas y bienes, el elevado daño ambiental ocasionado por tratarse de un humedal y la inexistencia de antecedentes por parte de los propietarios.
Con esos parámetros, el organismo estableció una sanción económica de $496.140.
La normativa prohíbe quemas sin autorización
En la resolución, la Secretaría recordó que tanto la Ley Provincial Nº 9.868 como las Leyes Nacionales Nº 26.562 y Nº 26.815 prohíben el uso del fuego en áreas rurales y forestales sin autorización expresa de la autoridad ambiental.
Asimismo, señaló que los propietarios fueron debidamente notificados para ejercer su derecho de defensa, pero vencido el plazo correspondiente no presentaron descargo, por lo que el procedimiento administrativo continuó hasta el dictado de la sanción.
Plazos para el pago
La resolución dispone que los infractores deberán abonar la multa dentro de los 10 días de ser notificados. No obstante, también podrán solicitar un plan de facilidades de pago previsto por la normativa provincial, siempre que lo requieran dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación. Elonce.com