Una histórica agencia entrerriana vendió dos premios del Quini 6 en dos semanas consecutivas

La Agencia N° 190 que vendió dos premios del Quini 6 en apenas dos semanas volvió a convertirse en noticia luego de comercializar uno de los cinco premios de la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este miércoles. El ganador se llevará más de 11 millones de pesos y, aunque todavía no se presentó a reclamar el premio, la noticia despertó una gran expectativa entre los vecinos de Villa Adela, en el departamento Concordia.

El afortunado apostador fue uno de los 33 ganadores del Siempre Sale en todo el país. En Entre Ríos hubo cuatro boletos premiados, distribuidos entre Villa Adela, Concordia, Concepción del Uruguay y Urdinarrain. El premio bruto ascendió a unos 11,6 millones de pesos, por lo que, tras los descuentos impositivos, cada ganador recibirá alrededor de nueve millones de pesos.

Para Manuel Bravard, titular de la agencia, el nuevo premio representó otro motivo de orgullo para un negocio familiar que lleva cuatro décadas repartiendo suerte. "Así como fue la semana pasada, el miércoles también vendimos un Siempre Sale. Me acerqué a la computadora, miro los premios menores que teníamos de Quini, porque siempre hay premios chicos de 100 o 300 mil pesos. Y dije: 'Quién sabe si tal vez una más'. Me acerco al portal del IAFAS y ahí me encuentro con que había otro premio mayor de Quini que estaba en notificaciones".

Una agencia con historia y tradición familiar

El comerciante explicó que todavía no conoce la identidad del nuevo millonario, ya que el ganador aún no se acercó a la agencia para iniciar los trámites correspondientes. "En este caso, el ganador todavía no se ha acercado", señaló Bravard, quien destacó que el local atraviesa un momento excepcional. "No hay dos sin tres. Siempre hay que seguir superándose".

Más allá del presente, el agenciero remarcó que Villa Adela ya cuenta con una extensa historia vinculada a los grandes premios del Quini 6. "Es una gran alegría que se comparte con la gente. Villa Adela es un pueblo ganador de Quini porque, en este caso, creo que es el quinto premio importante que venimos entregando con la agencia. Soy la tercera o cuarta generación de propietarios. Empezaron mis bisabuelos, así que es una alegría inmensa para toda la familia, para toda la gente que nos apoya y nos sigue el día a día con muy buena onda".

Cuatro décadas repartiendo fortuna

La agencia tiene alrededor de 40 años de trayectoria y forma parte de la historia del pueblo, donde viven aproximadamente 15.000 habitantes. "Mis bisabuelos empezaron a trabajar acá en estas tierras y pasó de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi madre y hoy estoy yo. Yo estoy por cumplir, en dos meses, dos años de titularidad", relató.

Bravard recordó además que la agencia ya había vendido uno de los premios más importantes registrados en la provincia. "Vendimos hace unos 12 o 14 años uno de los premios más grandes de Entre Ríos del Quini 6, valuado hoy en 5.500 millones. Fueron 12 millones entregados como este premio, pero en el 2012", recordó. En aquella oportunidad, agregó, "ambos ganadores eran de acá del barrio".

"El pueblo ganador del Quini"

La reciente sucesión de premios volvió a posicionar a Villa Adela como una localidad asociada a la buena fortuna. "El del miércoles pasado también fue acá de Villa Adela, un muchacho de muchísimos años del pueblo. Le decimos el pueblo ganador del Quini y aquí, en la agencia, le llamamos 'el batacazo'".

El comerciante aseguró que los premios también impulsan el movimiento de apostadores y que el interés por el juego no disminuye. "El Quini 6 siempre se juega cada vez más. Eso es seguro. Es como la quiniela, no se deja de jugar nunca. Se sabe que el premio del Quini 6 siempre es superior a lo que uno pone. Es una inversión a largo plazo".

Una agencia entrerriana vendió dos premios del Quini 6 este mes

Finalmente, Bravard agradeció el respaldo de quienes eligen la agencia desde hace años y expresó su deseo de continuar con la racha positiva. "Aprovecho para agradecer a todo el equipo de El Gato Negro y a toda la gente que nos apoya, clientes y amigos de todos los días. Este año vamos por el más grande, por supuesto".