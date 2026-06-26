Terremotos en Venezuela: elevaron a 920 la cifra de muertos y 16 países enviaron ayuda humanitaria

Los terremotos en Venezuela continúan provocando una masiva respuesta internacional mientras se agrava el balance de víctimas. Las autoridades elevaron este viernes por la tarde a 920 la cifra de fallecidos y a 3.360 la de heridos como consecuencia de los dos potentes sismos que sacudieron el país el miércoles. Además, unas 170 personas permanecen atrapadas bajo los escombros, según informaron las autoridades.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó la actualización del número de víctimas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia.

Frente a la magnitud de la tragedia, la comunidad internacional desplegó un amplio operativo de asistencia humanitaria. De acuerdo con datos difundidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 16 países enviaron equipos especializados para colaborar en las tareas de rescate y atención de los damnificados.

Equipos de rescate de distintos continentes

El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laerke, informó que el operativo internacional contempla el despliegue de 25 equipos especializados, de los cuales 18 corresponden a unidades urbanas de búsqueda y rescate.

Los contingentes fueron enviados por Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Qatar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Italia, El Salvador, México, Chile, Colombia, Argentina, República Dominicana y Ecuador.

Según detalló el organismo internacional, los equipos procedentes de Suiza, Estados Unidos, Italia, El Salvador, México, Colombia y Chile ya se encontraban trabajando en territorio venezolano, mientras que el resto de las delegaciones arribará durante las próximas horas.

Argentina enviará personal sanitario y aviones

En ese contexto, el Gobierno argentino ratificó su solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó el envío de una misión de asistencia técnica y sanitaria.

El operativo dispuesto por la administración nacional contempla el traslado de médicos, enfermeros, ambulancias, medicamentos e instrumental para reforzar la atención de las víctimas de la catástrofe.

Para concretar el puente aéreo fueron asignados un avión Embraer, una aeronave de Aerolíneas Argentinas y un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, que transportarán personal y equipamiento hacia la zona afectada.

Partió este viernes un avión con personal militar argentino hacia el país sudamericano, confirmó el Gobierno. Se trata del primer contingente argentino que viaja hacia la zona afectada con equipos nacionales preparados para intervenir en emergencias. La aeronave tenía previstas escalas en Viru Viru y Manaos, con llegada a la Base Aérea El Libertador, en Aragua, tras un vuelo estimado de entre siete y ocho horas.

En este primer despliegue viajaron 26 militares, cuya prioridad será colaborar en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Además, el Gobierno anticipó que en un próximo vuelo se enviarán dos plantas potabilizadoras de agua y un grupo sanitario integrado por médicos de distintas especialidades para reforzar la atención a los damnificados.

El apoyo se multiplicó desde todo el mundo

La ayuda internacional también incluye aportes de Brasil y Uruguay, además de la Unión Europea y la Unión Africana, que anunciaron distintos mecanismos de cooperación.

En América Central, Costa Rica confirmó su colaboración, mientras que Cuba y Rusia expresaron su respaldo al pueblo venezolano. El presidente ruso, Vladímir Putin, transmitió sus condolencias tras conocerse la magnitud del desastre.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente las muestras de solidaridad recibidas desde distintos continentes y mencionó especialmente el apoyo de Angola, Libia, Uganda, China, Portugal, Turquía, Rumania, Irán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Palestina y Líbano.

China reforzó su asistencia

El Gobierno chino confirmó que enviará ayuda humanitaria de emergencia a través de la Sociedad de la Cruz Roja de China.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, expresó las condolencias del Gobierno de ese país al pueblo venezolano y sostuvo que Beijing continuará brindando asistencia de acuerdo con la evolución de la emergencia.

Asimismo, confirmó que dos ciudadanos chinos fallecieron como consecuencia de los terremotos y señaló que la embajada china en Venezuela trabaja para asistir a sus connacionales y advertirles sobre posibles desastres secundarios derivados de la actividad sísmica.