Argentina enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

El Gobierno ultima detalles para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el país sufriera dos derremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó el saldo de 164 muertos y 971 heridos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra a cargo de la coordinación de la mesa para el envío de rescatistas que colaborarán con las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Esta mañana, la presidenta interina Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional tras el sismo. A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina, la administración libertaria expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reveló que sigue de cerca la evolución de la situación.

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Asimismo, manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria. Con el presidente Javier Milei rumbo a Madrid, trabaja en la coordinación del envío el ministro coordinador, que deberá seguir la sesión de este jueves en la que los aliados del PRO intentarán tratar sobre tablas el pedido de interpelación.

En paralelo, y desde Nueva York, el canciller, Pablo Quirno, reveló que se comunicó con su par de Venezuela, Yván Gil, a quién le expresó la "solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan". "Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", contó desde su cuenta de X.

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