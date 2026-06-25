Venezuela: confirmaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras los terremotos

Venezuela confirmó al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras los dos terremotos que sacudieron al país durante la madrugada de este jueves. El balance fue informado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien advirtió que aún no estaban incluidos los datos que pudieran surgir desde el estado La Guaira.

Los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5 y ocurrieron con escasa diferencia de tiempo. De acuerdo con la información oficial, causaron derrumbes en Caracas y en sectores de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, además de afectaciones en los servicios de electricidad, agua y gas.

Rodríguez anunció la declaración del estado de emergencia y señaló que La Guaira fue considerada “zona de desastre”. También indicó que se activó la red de salud pública y privada para asistir a las personas heridas en los sectores más comprometidos.

Derrumbes, cortes de luz y rescates

En Caracas, los daños se concentraron en distintas zonas de la capital. En la plaza Altamira y en la localidad de Chacao se registraron edificios colapsados, estructuras con grietas y despliegues de equipos de emergencia para buscar personas entre los escombros.

La falta de electricidad afectó semáforos, comunicaciones, telefonía e internet en varios barrios caraqueños. Ante el temor de nuevas réplicas, numerosas familias permanecieron fuera de sus viviendas, algunas dentro de sus vehículos y otras en espacios públicos.

El primer movimiento, inicialmente reportado como un terremoto de magnitud 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor. El segundo, de magnitud 7,5, quedó identificado como el evento principal tras el análisis de los registros sísmicos.

El origen de los terremotos en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos precisó que el primer movimiento se produjo a unos 24 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros. El segundo sismo se registró en la localidad de Yumare, también en ese estado.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos definió el episodio como un “doblete sísmico”, un fenómeno que se produce cuando dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea en una misma zona.

Mientras continúan las tareas de rescate y la evaluación de daños, las autoridades de Venezuela mantienen activo el operativo de emergencia. El número de víctimas podría modificarse a medida que avance el relevamiento en las áreas afectadas.