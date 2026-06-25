Seis fuertes terremotos sacudieron distintos países en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, una serie de fuertes terremotos se registró en distintos puntos del planeta, concentrando la atención de los organismos de monitoreo sísmico y de las autoridades de emergencia. Los movimientos telúricos ocurrieron en Venezuela, Japón, Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y otras zonas del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en Venezuela, donde dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los sismos provocaron el colapso de edificios, cortes de energía y una amplia movilización de equipos de rescate, principalmente en Caracas y el estado de La Guaira. El Gobierno declaró el estado de emergencia mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Japón y California también registraron fuertes movimientos

Horas después, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió la costa noreste de Japón, frente a la prefectura de Iwate. El sismo fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y por la Agencia Meteorológica de Japón, que descartó riesgo de tsunami, aunque el movimiento obligó a suspender temporalmente servicios ferroviarios y generó evacuaciones preventivas.

En Estados Unidos, un terremoto de magnitud 5,6 se produjo en el norte de California, cerca de Redwood Valley. El movimiento fue seguido por varias réplicas y se sintió en distintas localidades del estado, sin que se informaran daños de gravedad.

Actividad sísmica en el Pacífico

El USGS también reportó movimientos sísmicos en Papúa Nueva Guinea, donde se registró un sismo de magnitud 5,4 al este de Kokopo, una región ubicada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y caracterizada por su frecuente actividad tectónica.

En tanto, el organismo mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad sísmica mundial y confirmó que durante las últimas horas se registraron varios terremotos de magnitud superior a 6, concentrados principalmente en la franja del Pacífico.

El Cinturón de Fuego concentra la mayor actividad sísmica

Especialistas explican que gran parte de estos fenómenos ocurre en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde interactúan varias placas tectónicas y donde se produce cerca del 90% de los terremotos registrados en el planeta.

Aunque la ocurrencia de varios sismos en un mismo día puede generar preocupación, los expertos aclaran que estos eventos no necesariamente están relacionados entre sí, sino que responden a procesos tectónicos independientes en distintas fallas geológicas.