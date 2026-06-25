Venezuela suspendió las clases, el metro y ferrocarril tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela informó este jueves que fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, todas las actividades escolares en el territorio nacional como consecuencia de las graves afectaciones que padece ese país tras los dos terremotos ocurridos este miércoles.

El Ministerio de Educación de ese país informó que muchos de los centros escolares pasan a ser centros de acopio para sumarse a la atención de la grave contingencia.

Un boletín difundido por la televisión estatal indica que otras instituciones educativas servirán de refugios temporales para albergar masivamente a personas que hayan resultado afectadas tras el siniestro.

De igual modo, los servicios del Metro de Caracas y el ferrocarril que conecta a Caracas con el estado Miranda (centro) fueron suspendidos temporalmente como medida preventiva para resguardar la integridad de los venezolanos.

Caracas anunció que las autoridades están plenamente dedicadas a atender la emergencia nacional, decretada hace pocas horas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Edificio Oasis, Playa grande La Guaira, Venezuela Totalmente colapsado ! Tremendo como se oyen los gritos!! pic.twitter.com/pY8pSy2SPr — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 25, 2026

REUTERS

Además, quedan suspendidas todas las actividades que no sean cónsonas con servicios esenciales durante toda la semana.

“Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para la atención de los heridos”, informó la presidenta encargada.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó la madrugada de hoy jueves que mantiene su señal al aire pese a los graves daños sufridos en su infraestructura tras los sismos registrados el miércoles en la región central de Venezuela.

REUTERS

De acuerdo con la televisora ​​venezolana, los movimientos telúricos, de magnitudes de 7,2 y 7,5 respectivamente, provocaron afectaciones en áreas clave de sus instalaciones, incluyendo el estudio principal y zonas operativas de seguridad.

Una evaluación preliminar reportó grietas en estructuras, desprendimientos de mampostería y daños en espacios como el área de transporte y otras dependencias del complejo.

Según la información oficial, no se registraron personas lesionadas dentro de la planta televisiva tras los sismos.

Un equipo reducido de periodistas y técnicos permanecía en funciones para garantizar la continuidad de las transmisiones informativas, que se consideran esenciales en el país sudamericano.

Hasta el momento, los movimientos telúricos provocaron más de 160 muertos, más de 900 heridos y una cifra no precisada de desaparecidos.

Double Earthquakes Devastate Venezuela, Killing at Least 164 Two powerful earthquakes-a 7.2 followed 39 seconds later by a 7.5-struck off Venezuela's coast late Wednesday, about 160 kilometers west of the capital, collapsing buildings in Caracas and La Guaira. At least 164 people… pic.twitter.com/XGyOkzjE7Z — Gurdeep (@guri3186) June 25, 2026