Venezuela elevó a 164 los muertos por los terremotos y creó un fondo para la reconstrucción

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según el nuevo balance oficial difundido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas.

La funcionaria presentó el informe durante la madrugada y aclaró que la cifra de víctimas fatales aún podría incrementarse, ya que no contempla la totalidad de los afectados en La Guaira, localidad que fue declarada "zona de desastre" debido a la magnitud de los daños.

Fuerte terremoto sacudió el centro norte de Venezuela (Reuters)

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el miércoles buena parte del territorio venezolano y provocaron el colapso de edificios, graves daños en la infraestructura y escenas de pánico en distintas ciudades, especialmente en Caracas.

Un fondo para reconstruir el país

Tras el desastre, Rodríguez anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, recursos que, según explicó, provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quisiera anunciar la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que tenemos en el Fondo Monetario Internacional, que nos permita reconstruir infraestructura, hospitales y viviendas para quienes perdieron sus casas", expresó durante una comunicación con la televisión estatal Venezolana de Televisión.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela (Reuters)

El objetivo será financiar la recuperación de hospitales, edificios públicos, viviendas y otras obras de infraestructura que resultaron dañadas por los movimientos sísmicos.

Cómo ocurrió el desastre y las réplicas

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,2, mientras que apenas 40 segundos después se produjo un segundo terremoto de 7,5, considerado el principal evento sísmico.

El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Edificios y calles de La Guaira muestran graves daños después del terremoto (Reuters)

Pese a la magnitud del fenómeno, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron finalmente el riesgo de tsunami y levantaron la advertencia preventiva que había sido emitida para distintos sectores del Caribe.

En tanto, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó durante la madrugada de este jueves la ocurrencia de diez réplicas en Venezuela, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda. Sin embargo, la cadena Telesur informó que, al contabilizar los eventos de baja intensidad, el número total de réplicas superó las 100. El registro de Funvisis se corresponde con los movimientos de mayor magnitud, mientras que los datos de Telesur incluyen también las sacudidas menos perceptibles.

Las magnitudes de las réplicas oscilaron entre 2,4 y 4,5, con profundidades que variaron de 4,8 km a 9,0 km. Del total de eventos registrados, seis ocurrieron en La Guaira, una de las zonas más afectadas. El resto se localizó en Miranda, Aragua y Falcón, según el balance de Funvisis.

Solidaridad y antecedentes sísmicos

Tras conocerse la magnitud de la tragedia, la dirigente y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su solidaridad con las familias afectadas. "Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió en la red social X.

Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (Reuters)

Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia. Entre los terremotos más devastadores de su historia reciente figuran el ocurrido en Cariaco en 1997, que dejó 73 muertos, y el terremoto de Caracas de 1967, que provocó 236 fallecidos.

Mientras continúan las tareas de rescate y remoción de escombros, las autoridades mantienen el estado de emergencia y no descartan que el número de víctimas aumente en las próximas horas a medida que avancen los operativos en las zonas más afectadas.