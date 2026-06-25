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Video: Rescate de una beba entre los escombros emocionó en medio de la tragedia en Venezuela

El rescate de una beba atrapada bajo los escombros se convirtió en un símbolo de esperanza tras los terremotos que devastaron Venezuela. La pequeña fue encontrada ilesa mientras la cifra de víctimas fatales ascendía a 188.

25 de Junio de 2026
Emocionante momento.
Emocionante momento. Foto: Captura.

El rescate de una beba atrapada bajo los escombros se convirtió en un símbolo de esperanza tras los terremotos que devastaron Venezuela. La pequeña fue encontrada ilesa mientras la cifra de víctimas fatales ascendía a 188.

El rescate de una beba quedó registrado en un impactante video que comenzó a viralizarse en redes sociales y que mostró uno de los pocos momentos de esperanza en medio de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles. Mientras los equipos de emergencia continuaban la búsqueda de sobrevivientes, un grupo de vecinos logró sacar con vida a la pequeña, que permanecía atrapada bajo los restos de una estructura colapsada.

La tragedia comenzó el miércoles a las 18, cuando un sismo de magnitud 7,2 golpeó el norte del país. Apenas un minuto después, un segundo movimiento telúrico, de magnitud 7,5, volvió a sacudir la región y agravó la destrucción.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo movimiento fue el más intenso registrado en territorio venezolano desde el año 1900. Como consecuencia del desastre, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 188, mientras continuaban las tareas de rescate entre edificios derrumbados y viviendas destruidas.

 

Un momento de esperanza entre los escombros

 

En medio del dolor, un video comenzó a multiplicarse en las redes sociales por mostrar un desenlace que conmovió a miles de personas.

Las imágenes reflejaron el esfuerzo desesperado de vecinos de una de las zonas más afectadas, quienes removieron manualmente los escombros de una estructura colapsada con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Tras varios minutos de intensa búsqueda, lograron rescatar a una beba que permanecía atrapada bajo los restos del edificio. Contra todos los pronósticos y pese a la magnitud del derrumbe, la pequeña fue hallada con vida y sin heridas de consideración, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de una de las mayores tragedias naturales registradas en el país.

 

Estado de emergencia en Venezuela

 

La magnitud del desastre llevó a la presidenta Delcy Rodríguez a decretar el estado de emergencia nacional y declarar a la ciudad costera de La Guaira como zona de desastre.

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios siguen trabajando contrarreloj en busca de sobrevivientes, en una tragedia que mantiene en vilo a todo el país.

Temas:

terremotos Venezuela beba rescate
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