Terremotos en Venezuela: elevaron a 188 los muertos, a 1.520 los heridos y hay más de 30.000 desaparecidos

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo cada vez más dramático. El Gobierno actualizó este jueves el balance oficial y confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 188 personas, mientras que 1.520 resultaron heridas y se reportaron 33.000 desaparecidos. Los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj en las zonas más afectadas, donde siguen las tareas de búsqueda entre los escombros.

Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron este miércoles con apenas 40 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a importantes complejos de refinación del país, y provocó severos daños en Caracas y otras ciudades venezolanas.

Según el último informe oficial, además de las víctimas humanas, el desastre dejó importantes daños en hospitales, centros comerciales y obras de infraestructura, mientras continúan las evaluaciones para determinar el alcance total de la emergencia.

Hospitales evacuados y graves daños en la infraestructura

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ocho hospitales sufrieron importantes afectaciones como consecuencia de los terremotos. Algunos de esos establecimientos debieron ser evacuados y sus pacientes fueron derivados a otros centros asistenciales para garantizar la continuidad de la atención médica.

"Ocho hospitales fueron afectados, algunos debieron ser desalojados", indicó el funcionario, quien agregó que se trabaja en el suministro de medicamentos, insumos médicos e hidratación tanto para los pacientes como para el personal sanitario.

Rodríguez también precisó que 20 centros comerciales registraron daños estructurales y que ya se contabilizan 346 obras de infraestructura afectadas por los movimientos sísmicos.

Continúan las tareas de asistencia

Mientras avanzan las tareas de rescate, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió este jueves el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre, para supervisar los operativos de asistencia y coordinación con los equipos de emergencia.

En las primeras horas posteriores a los sismos, la mandataria había declarado el estado de emergencia y aseguró que los servicios públicos permanecían operativos. "Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional", sostuvo.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5, luego de un primer movimiento de 7,2 registrado apenas 40 segundos antes en la misma región.

Sin riesgo de tsunami y solidaridad internacional

Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron finalmente la posibilidad de un tsunami y dejaron sin efecto la advertencia preventiva que había sido emitida para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras zonas del Caribe.

En tanto, la dirigente y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su solidaridad con las víctimas a través de sus redes sociales. "Mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia. Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan frente a esta emergencia. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", escribió.

Por otra parte, el Gobierno de República Dominicana informó que cinco ciudadanos dominicanos se vieron afectados por los terremotos. Según la Cancillería de ese país, tres de ellos lograron establecer comunicación y se encuentran con vida, mientras continúan las gestiones para localizar a las otras dos personas reportadas y conocer su situación.

Venezuela registra actividad sísmica con frecuencia. Entre los terremotos más devastadores de su historia reciente figuran el de Cariaco, en 1997, que dejó 73 muertos, y el de Caracas, ocurrido en 1967, que provocó 236 víctimas fatales.