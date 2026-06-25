Terremoto en Venezuela: las impactantes imágenes del antes y después de los derrumbes

El terremoto en Venezuela transformó por completo el paisaje de varias ciudades del norte del país. Las imágenes satelitales y las fotografías tomadas tras el doble sismo permiten dimensionar la magnitud de la tragedia, con edificios reducidos a escombros, calles cubiertas de restos de construcciones y miles de familias afectadas.

El primer movimiento sísmico ocurrió a las 8.04 y, apenas minutos después, un segundo terremoto, de mayor magnitud, volvió a sacudir el territorio venezolano. La combinación de ambos eventos provocó una devastación pocas veces vista en la región.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Hasta la tarde de este jueves, el balance oficial ascendía a 188 personas fallecidas y 1.520 heridas, mientras continuaban las tareas de búsqueda entre los escombros. Paralelamente, miles de familias intentaban localizar a parientes de quienes aún no se tenían noticias tras la emergencia.

Así quedó uno de los edificios en Venezuela.

La Guaira, una de las ciudades más golpeadas

Uno de los puntos más afectados fue La Guaira, la ciudad portuaria ubicada a menos de 20 kilómetros al norte de Caracas y considerada estratégica tanto para la actividad logística como para el turismo.

Foto: Clarín.

Las imágenes satelitales difundidas tras el desastre muestran con claridad el antes y el después de sectores como Playa Grande, donde hasta el miércoles predominaban edificios, complejos residenciales y piscinas. Tras el doble terremoto, varias de esas estructuras desaparecieron y en su lugar quedaron enormes cráteres y montañas de escombros.

Según las estimaciones oficiales, en La Guaira resultaron afectados al menos 250 edificios, muchos de ellos con daños estructurales severos que obligarán a su demolición.

Drone footage shows the catastrophic destruction caused by the twin earthquakes in La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/iD6KZJPyEW — Diplomat Times (@diplomattimes) June 25, 2026

Hoteles y edificios reducidos a escombros

Entre las construcciones más dañadas figura el Hotel Eduard's, ubicado a pocos metros de la playa. Del edificio apenas permaneció en pie el primer piso, mientras que el resto de la estructura colapsó completamente, dejando una enorme acumulación de hormigón, vidrios rotos y hierros retorcidos, según información de Clarín.

Foto: Clarín,

Otro de los inmuebles que sufrió un colapso total fue un edificio residencial de seis plantas, del que no quedaron sectores habitables tras el impacto de los terremotos.

🚨URGENTE - Helicóptero sobrevoa a Venezuela e mostra o cenário de guerra e destruição após terremoto, com vários prédios caídos pic.twitter.com/uCNaa15fCM — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 25, 2026

La Contraloría del Estado de La Guaira también registró importantes daños. Aunque la fachada permaneció en pie, la estructura posterior cedió por completo debido al colapso de los pilotes que sostenían el edificio, por lo que fue considerada inutilizable.

Miles de familias afectadas

Otro símbolo de la destrucción fue el Ritasol Palace, un hotel ubicado en Caraballeda, muy cerca del mar. Antes del desastre ofrecía alojamiento con tarifas que podían alcanzar los 107 dólares por noche.

Foto: Clarín,

Tras el terremoto, del complejo únicamente quedó la entrada principal con el cartel identificatorio. La torre que caracterizaba al establecimiento desapareció por completo, convertida en una enorme montaña de escombros.

sentdefender: As additional imagery becomes available, the magnitude of yesterday's earthquakes in Venezuela is becoming increasingly apparent. New video shows extensive structural damage and the collapse of numerous residential buildings, with the full… pic.twitter.com/4caYhH9EvJ — NΞMICO (@NemicoNetwork) June 25, 2026

El estado La Guaira, que hasta 2019 era conocido como estado Vargas y cuenta con una población cercana a los 486.000 habitantes, figura entre las zonas más castigadas por el desastre. Según informó este jueves el dirigente venezolano Diosdado Cabello, alrededor de 70.000 familias habrían resultado afectadas únicamente en esa región, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia para los damnificados.