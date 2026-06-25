Cinturón de Fuego del Pacífico: qué es y por qué lo relacionan con el terremoto en Venezuela

El Cinturón de Fuego del Pacífico volvió a ser tema de interés mundial luego del doble terremoto que sacudió a Venezuela y dejó un saldo superior a las 100 víctimas fatales y 971 heridos. Aunque el territorio venezolano no integra esta enorme franja sísmica, geólogos señalaron que el fenómeno registrado está vinculado con la dinámica tectónica que domina gran parte del planeta.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, tuvieron epicentros superficiales en la zona noroccidental de Venezuela, lo que favoreció el colapso de edificios y viviendas. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la importante liberación de energía provocó severos daños materiales y mantuvo en alerta a las autoridades ante el riesgo de réplicas.

Foto: Primera Edición.

Si bien Venezuela se ubica sobre el contacto entre las placas del Caribe y de América del Sur, especialistas del USGS explicaron que la actividad tectónica de esa región se encuentra relacionada con el gran sistema geológico conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, responsable de la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

La región con mayor actividad sísmica del mundo

El Cinturón de Fuego del Pacífico, también denominado Anillo de Fuego, es una inmensa franja con forma de herradura que rodea el océano Pacífico a lo largo de aproximadamente 40.000 kilómetros.

Imagen de uno de los edificios caídos en Venezuela. Foto: Archivo.

Esta región concentra más del 90% de la actividad sísmica mundial y alberga cerca del 75% de los volcanes activos del planeta, convirtiéndose en el principal escenario de terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos geológicos de gran magnitud.

Su recorrido abarca tres continentes. En América se extiende desde el sur de Argentina y Chile, siguiendo toda la Cordillera de los Andes, atraviesa Centroamérica y México y continúa por la costa oeste de Estados Unidos —incluyendo California y Alaska— hasta llegar a Canadá.

Desde Asia hasta Oceanía

El recorrido del Anillo de Fuego continúa por las islas Aleutianas, la península de Kamchatka, en Rusia, y luego se extiende por Japón, Taiwán, Filipinas e Indonesia, algunas de las regiones con mayor frecuencia de terremotos y erupciones volcánicas.

En Oceanía, el cinturón alcanza Papúa Nueva Guinea, diversas islas del Pacífico Sur y Nueva Zelanda, donde también se registra una intensa actividad tectónica.

Aunque Venezuela no integra esta extensa franja geológica, la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana explica que el país también pueda experimentar terremotos de gran magnitud.

Cómo se forma el Cinturón de Fuego

El origen del Cinturón de Fuego del Pacífico está directamente relacionado con la tectónica de placas. La mayoría de sus sectores corresponden a zonas de subducción, un proceso mediante el cual una placa oceánica choca y se introduce por debajo de una placa continental.

Cuando la corteza oceánica desciende hacia el interior de la Tierra, se funde debido a las altas temperaturas del manto y genera magma. Ese material asciende hacia la superficie formando volcanes, mientras que la acumulación y liberación de energía durante el movimiento de las placas produce terremotos de distinta intensidad.

Foto: Diario Río Negro.

Por esa razón, el Anillo de Fuego reúne algunos de los volcanes y fallas geológicas más conocidos del mundo, entre ellos el volcán Fuji, en Japón; el monte Saint Helens y la Falla de San Andrés, en Estados Unidos; el Popocatépetl, en México; y el cinturón volcánico de los Andes, donde se destacan volcanes como el Ojos del Salado y el Láscar, ubicados en la frontera entre Chile y Argentina.