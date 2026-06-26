Alerta de terremotos de Google: cómo los celulares Android advirtieron el sismo en Venezuela

La alerta de terremotos de los teléfonos Android se convirtió en una herramienta clave durante los devastadores sismos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles. Miles de personas recibieron una notificación en sus celulares hasta 30 segundos antes de que comenzaran los movimientos más destructivos, un margen de tiempo que resultó determinante para que muchos lograran ponerse a resguardo.

Los dos terremotos, de 7,2 y 7,5 grados de magnitud, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron decenas de víctimas fatales, más de 4.300 heridos y severos daños materiales en distintas regiones del país sudamericano.

A las 18.04, numerosos usuarios venezolanos observaron en la pantalla de sus dispositivos una advertencia emitida por el sistema de Google que informaba sobre un "sismo cercano". Aunque la primera estimación calculó una magnitud de 6,2, la notificación permitió que miles de personas tomaran medidas preventivas antes de que llegaran las ondas más destructivas.

Cómo funciona la alerta de terremotos de Android

El sistema, denominado Android Earthquake Alerts System, no predice los terremotos antes de que ocurran. Su funcionamiento se basa en detectar el inicio del fenómeno prácticamente en tiempo real mediante el acelerómetro que incorporan los teléfonos celulares, el mismo sensor que permite cambiar automáticamente la orientación de la pantalla.

Cuando se produce un sismo, las primeras en propagarse son las denominadas ondas P, que viajan más rápido y generalmente provocan menos daños. Si un teléfono detecta esas vibraciones mientras permanece inmóvil, envía automáticamente una señal junto con su ubicación aproximada a los servidores de Google.

Cuando cientos o miles de dispositivos realizan ese reporte de manera simultánea, la plataforma confirma el evento sísmico, calcula el epicentro y estima la magnitud casi instantáneamente. Luego envía una advertencia a los usuarios ubicados en las zonas que podrían verse afectadas antes de la llegada de las ondas S, que son las responsables de la mayor parte de la destrucción. La velocidad de transmisión de internet permite que la alerta llegue antes que esas ondas sísmicas.

Un sistema que detecta cientos de sismos cada mes

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Science durante 2025, la plataforma de Android detecta un promedio de 312 terremotos por mes en todo el mundo.

En Venezuela, la importancia de esta herramienta quedó aún más expuesta debido a que el país no cuenta con un sistema nacional de alerta sísmica temprana. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Fuvisis) dispone de estaciones que registran los movimientos una vez ocurridos, pero no emite avisos automáticos a la población antes de que lleguen las ondas destructivas.

Esta limitación cobra especial relevancia en un territorio atravesado por importantes fallas geológicas y donde los recientes terremotos provocaron graves consecuencias humanas y materiales. La amenaza sísmica de la región caribeña, sumada a la vulnerabilidad de numerosas construcciones, contribuyó a aumentar el impacto de la tragedia.

Cómo activar la función en el celular

El sistema de Google dispone de dos tipos de advertencias. La primera se denomina "BeAware" (Precaución) y se utiliza para informar sobre movimientos de menor intensidad previstos para una determinada zona.

La segunda, denominada "TakeAction" (Actúa), ocupa toda la pantalla del teléfono, emite una alarma sonora de alta intensidad y muestra recomendaciones internacionales de seguridad, entre ellas la consigna "Agáchate, cúbrete y aférrate", destinada a proteger a las personas durante un terremoto.

Para recibir estas notificaciones es necesario contar con conexión a internet mediante Wi-Fi o datos móviles, además de mantener activada la ubicación del dispositivo. La función es gratuita y puede habilitarse desde el menú Configuración, ingresando a "Seguridad y emergencia" y activando la opción "Alertas de terremotos". En muchos equipos Android esta herramienta ya viene habilitada de fábrica.